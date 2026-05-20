Niterói: projeto une gastronomia, memória afetiva e colecionismo, já que, a cada pedido, o cliente leva para casa uma cerâmica artesanal exclusiva - Divulgação

Niterói: projeto une gastronomia, memória afetiva e colecionismo, já que, a cada pedido, o cliente leva para casa uma cerâmica artesanal exclusivaDivulgação

Publicado 20/05/2026 12:48

Niterói - O restaurante Antica Trattoria recebe, na próxima quinta-feira (21), o lançamento de mais uma receita da tradicional Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Assinado pelo chef Bruno Marasco, o prato passa a integrar o projeto que une gastronomia, memória afetiva e colecionismo: a cada pedido, o cliente leva para casa uma cerâmica artesanal exclusiva, símbolo da experiência vivida no restaurante. O prato intitulado “Nodino á La Kieling” já está entre um dos mais aguardados pelo público no restaurante italiano, em Icaraí.

Composto por um medalhão de lombinho assado com vegetais ao vinho branco e especiarias, acompanhado de massa rigatoni ao creme de leite, gorgonzola e queijo parmesão, reforça a proposta de uma experiência gastronômica marcante e sofisticada.

Reconhecida nacionalmente pela valorização da cultura culinária e pela excelência gastronômica desde 1994, a Associação Boa Lembrança reúne restaurantes selecionados de diferentes regiões do país. O projeto foi idealizado pelo chef italiano Dânio Braga, que trouxe ao Brasil a tradição europeia de transformar uma refeição marcante em uma lembrança física e afetiva. Dessa iniciativa nasceu a tradicional cerâmica da Boa Lembrança, peça artesanal que representa não apenas um prato, mas toda a experiência proporcionada ao cliente.

"Cada cerâmica é exclusiva e cada uma delas carrega histórias e referências da gastronomia brasileira. Aqui em Niterói, somos um dos escolhidos para carregar a tradição e é um prazer imenso fazer parte desse grupo e poder compartilhar desta experiência”, destacou o chef Bruno Marasco.

Outro evento já confirmado pela associação acontece no dia 18 de junho, no restaurante Páreo, que oferecerá um jantar especial reunindo chefs da Boa Lembrança Regional do Rio de Janeiro. A noite será dedicada à alta gastronomia, à troca de experiências e à celebração da culinária brasileira. Os participantes também poderão receber uma cerâmica artesanal feita à mão, tornando a experiência ainda mais especial.

A Antica Trattoria fica na Rua Mariz e Barros, 305, em Icaraí e as reservas podem ser feitas pelo telefone (21) 3617-6109.