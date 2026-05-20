Niterói: evento no Bistrô MAC reuniu mulheres empreendedoras - Claudio Sobreira

Niterói: evento no Bistrô MAC reuniu mulheres empreendedorasClaudio Sobreira

Publicado 20/05/2026 12:37

Niterói - O setor de festas e celebrações ganhou um novo marco de conexão e inspiração. No último dia 18 de maio, o Bistrô MAC, em Niterói (RJ), foi palco de uma edição memorável do Elas & Negócios, encontro que reuniu marcas, empreendedoras e profissionais do universo das celebrações em torno de aprendizado, networking e novas oportunidades de negócio.

O evento, idealizado e realizado por Edineia Dutra, à frente da ED Eventos, confirmou seu propósito com resultados expressivos: um ambiente acolhedor, palestras de alto nível e uma programação que colocou em evidência o potencial criativo e empreendedor das profissionais do setor. "Foi um sucesso enorme. Já estou pensando na próxima edição", declarou Edineia Dutra ao celebrar o resultado alcançado, destacando o impacto positivo do encontro entre marcas, expositoras e apoiadoras presentes.



Palestras que inspiraram o setor



A programação contou com palestras de nomes reconhecidos do mercado, como Raquel Mocellin, Dilma Resende e Tatiana Pontífice, que compartilharam experiências e conhecimentos com o público presente. Além das palestras, o evento contou com a participação de marcas e empresas expositoras, que aproveitaram a oportunidade para ampliar sua visibilidade junto a um público qualificado e fortemente conectado ao universo das celebrações. O formato promoveu interações genuínas entre fornecedores, parceiros e potenciais clientes, fortalecendo o ecossistema do setor em Niterói e região.



Sobre o Elas & Negócios



O Elas & Negócios é um espaço de conexões reais, aprendizado e novas oportunidades. Com foco no universo das celebrações, o evento convida marcas, empreendedores e profissionais do setor a participarem como patrocinadores, apoiadores ou expositores, fortalecendo a presença no mercado e expandindo a visibilidade junto a um público qualificado. Realizado pela ED Eventos, o projeto já nasce com vocação de continuidade — e a próxima edição promete ser ainda maior.











