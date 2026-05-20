Niterói: alunos da UFF visitam ecofábrica, onde entenderam sobre a cadeia produtiva que envolve a produção do sabão - Divulgação

Niterói: alunos da UFF visitam ecofábrica, onde entenderam sobre a cadeia produtiva que envolve a produção do sabãoDivulgação

Publicado 20/05/2026 12:43 | Atualizado 20/05/2026 19:21

Niterói - Nesta última terça-feira (19), uma ação de educação ambiental realizada pelo projeto Omìayê, do Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII), levou sustentabilidade para dentro da universidade Estácio, na unidade Maracanã. A iniciativa faz parte do movimento #OmiNaRua, que busca expandir para diferentes territórios da cidade as práticas já consolidadas na comunidade da Mangueira, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde está localizada a ecofábrica do projeto, que também recebeu, neste mesmo dia, a visita de estudantes e professores de diferentes universidades brasileiras em articulação com a Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio do projeto PROMARES (Projeto Mar Circular).



Durante a ação #OmiNaRua, estudantes, professores e funcionários que circulavam pela universidade Estácio foram abordados pela equipe, que apresentou o funcionamento do projeto, orientou sobre os impactos ambientais do descarte inadequado de óleo de cozinha e incentivou práticas mais sustentáveis no cotidiano. Ao todo, foram coletados 10 litros de óleo usado, capazes de evitar a poluição de cerca de 250 mil litros de água, que serão reinseridos no ciclo produtivo da ecofábrica. A atividade também incluiu momentos de troca direta com o público, com explicações sobre o processo de transformação do resíduo em produtos de limpeza ecológicos, como o sabão biorremediador Omì.



Desenvolvido a partir da reutilização do óleo de cozinha, o produto incorpora microrganismos capazes de auxiliar no tratamento de efluentes, contribuindo para a redução da poluição hídrica e reforçando o papel da educação ambiental como eixo central da iniciativa. Mais do que a coleta em si, o projeto aposta no diálogo com a população como ferramenta de transformação, aproximando o conhecimento científico da realidade cotidiana e estimulando mudanças de comportamento.



O dia foi finalizado com a visita técnica à ecofábrica na Mangueira, onde alunos das universidades públicas, como a do Maranhão, Paraíba, Bahia, e outras, puderam conhecer de perto toda a cadeia produtiva do sabão, bem como os princípios de economia circular que orientam o projeto. A atividade reforça a importância da aproximação entre universidades, comunidades e iniciativas sociais, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de soluções ambientais construídas a partir dos territórios.



Com origem na Mangueira, onde já desenvolve um trabalho contínuo de reciclagem de óleo e produção de bioprodutos por meio de mão de obra feminina local, o projeto agora avança para além do território, levando sua tecnologia social para diferentes pontos da cidade. A proposta é que as ações aconteçam de forma itinerante, ocupando espaços públicos e institucionais, ampliando o alcance da iniciativa.



Os resultados acumulados na ecofábrica ajudam a dimensionar o impacto dessa tecnologia social. Já foram coletados mais de 6.600 litros de óleo de cozinha usado, evitando a poluição de mais de 164 milhões de litros de água, o equivalente a poupar o consumo diário de uma cidade de 1 milhão de habitantes, como São Gonçalo.



A partir desse processo, foram produzidos cerca de 7.000 quilos de sabão ecológico, volume capaz de tratar mais de 6,5 milhões de litros de esgoto. Além disso, o projeto já produziu 103 mil litros de microrganismos, com potencial para tratar aproximadamente 320 milhões de litros de efluentes, o suficiente para encher mais de 120 piscinas olímpicas de água tratada, e cerca de 1.600 litros de produtos líquidos, como detergentes e lava-roupas.



Para Gabriel Pizoeiro, diretor do Instituto Singular Ideias Inovadoras, levar a iniciativa para novos espaços é um passo estratégico para ampliar o impacto:



“Quando a gente leva o Omìayê para espaços como universidades, a gente amplia o alcance da educação ambiental e conecta diferentes públicos com uma solução concreta. A Mangueira é o coração do projeto, é onde a tecnologia acontece e gera impacto real todos os dias. Levar isso para outros territórios é uma forma de mostrar que essa transformação pode ser replicada e incorporada no cotidiano da cidade.”



Com calendário contínuo e formato flexível, o #OmiNaRua segue como uma estratégia de expansão do projeto, articulando educação, mobilização e impacto ambiental direto. Ao transformar resíduos em solução e devolver esse resultado para a população, a iniciativa reforça que a sustentabilidade pode ser construída a partir da conexão entre território, conhecimento e participação coletiva.



Sobre o Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII)







Sobre o Projeto Omìayê

O Instituto Singular Ideias Inovadoras é uma organização de impacto social que, desde 2009, atua na interface entre ciência, justiça social e sustentabilidade. Desenvolve programas voltados à educação ambiental, à economia circular e à inclusão produtiva, sempre buscando soluções inovadoras para desafios socioambientais. Saiba mais: www.institutosingular.org.br