Niterói: Assembleia esta sendo solicitada pelo associados da ATACEN

Niterói - Grupo de associados da Associação dos Trabalhadores de Artes Cênicas de Niterói (Atacen) está questionado o presidente da Atacen, Ricardo Sanfer, por tomar decisões pessoais sem convocar e nem ouvir a Diretoria da entidade.
Para os associados, Ricardo Sanfer escolheu três profissionais e, sem convocar a Diretoria, decidiram os grupos que vão participar do Ciclo de Leitura Encenadas, que começa no dia 26 de maio. O artigo 5º do Estatuto da Atacen afirma que na Associação deve ser decidido exclusivamente pela Diretoria.
Outras denúncias contra o presidente da Atacen é que ele já participou de uma leitura que ele mesmo escolheu e, no ano passado, participou de três leituras e ainda contratou para fazer serviços pela Atacen vários parentes. Os associados querem a convocação de uma assembleia para que ele esclareça estas questões.
SOBRE A ATACEN
A Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói foi fundada em 14 de janeiro de 1985 e reativada em 03 de abril de 2012 em Assembléia Geral Extraordinária realizada no Teatro Municipal de Niterói. É uma associação de direito privado, constiuida por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, promocional, recreativo e cultural, sem cunho político ou partidário, com finalidade de atender a todos que a ela se dirigem.