Niterói: hospital preparou uma ambientação especial no hall de entrada, destacando a importância histórica e social da área - Divulgação

Niterói: hospital preparou uma ambientação especial no hall de entrada, destacando a importância histórica e social da áreaDivulgação

Publicado 21/05/2026 15:34

Niterói - Em maio, o Serviço Social celebra 90 anos de atuação no Brasil, reafirmando seu papel essencial na promoção de direitos, acolhimento e cuidado humanizado. No Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, a data ganha ainda mais significado com o reconhecimento de um trabalho de excelência desenvolvido pela equipe de Serviço Social, que atua de forma integrada no atendimento aos pacientes e seus familiares.

“Trabalhar no Serviço Social é exercer diariamente o compromisso com o cuidado humanizado, a defesa dos direitos dos usuários e o fortalecimento da saúde pública. Tenho muito orgulho de estar liderando e caminhando junto com esse time de assistentes sociais, profissionais comprometidos, éticos e sensíveis às demandas da população atendida em nossa unidade de saúde”, comemorou a responsável técnica do Serviço Social, Cleide Cruz.

Como forma de homenagear a trajetória da profissão, o hospital preparou uma ambientação especial no hall de entrada, destacando a importância histórica e social da área. A iniciativa foi idealizada pela psicóloga Ediléa Oliveira, que através de intenso trabalho de pesquisa, homenageou o setor através da inspiração Dona Ivone Lara.

Ícone da cultura brasileira, que também foi enfermeira e assistente social, simboliza o cuidado, a escuta e o compromisso com o próximo. A responsável técnica da Psicologia, Ediléa Oliveira, explicou como funciona o trabalho. “A ornamentação do hall não é simplesmente um painel, e sim um trabalho de pesquisa que envolve o contexto biopsicossocial e espiritual, junto com a equipe de profissionais relacionados ao tema. Nesse caso o link foi entre a atividade do serviço social, que completa 90 anos esse mês, com o excelente serviço oferecido na unidade e a referência de uma profissional que atuou anos nesse front, Dona Ivone Lara”, frisou.

A homenagem reforça não apenas a relevância da profissão, mas também o impacto humano do trabalho realizado diariamente pelos profissionais do Heal, que seguem transformando vidas por meio da empatia e da dedicação. “Essa homenagem representa não apenas o reconhecimento de uma categoria, mas também a valorização de profissionais que seguem firmes, enfrentando desafios com responsabilidade, união, dedicação e compromisso com uma saúde pública humanizada e de qualidade”, finalizou Cleide.