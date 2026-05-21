Niterói: aniversário do artista terá show na Cervejaria Gentalha, na Cantareira - Reprodução

Niterói: aniversário do artista terá show na Cervejaria Gentalha, na CantareiraReprodução

Publicado 21/05/2026 15:18

Niterói - No próximo sábado, 23 de maio, o Festival Camadas desembarca na Cervejaria Gentalha, na Cantareira, Niterói, para uma noite de música independente e celebração especial: os 33 anos do artista niteroiense de new emo, Sudano.

O Festival Camadas se consolida como um espaço de resistência cultural e celebração da cena autoral de Niterói, reunindo artistas locais e público fiel em torno da música independente.



A programação inclui o show de Sudano, com repertório autoral e algumas covers; a banda niteroiense com pegada alternativa Venuz; o rock indie cheio de identidade da Fake Honey, e a Garage Band para fechar a noite

O evento é uma experiência completa. Além dos shows, o público poderá aproveitar welcome shots para abrir a noite; expositores independentes com produtos criativos; Lolly com brincos divertidos e acessórios e DJ set da festa “E eu, que era emo?” para encerrar com nostalgia e animação. Imperdível.



Serviço



Data: Sábado, 23 de maio de 2026

Horário: A partir das 19h

Local: Rua General Osório, 11 — Cantareira, Niterói

Ingressos: R$18 (lote promocional disponível no Shotgun)

