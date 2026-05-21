Niterói: Ferramenta reúne locais de descarte pela cidade e facilita o acesso da população à coleta seletiva - Divulgação

Niterói: Ferramenta reúne locais de descarte pela cidade e facilita o acesso da população à coleta seletivaDivulgação

Publicado 21/05/2026 15:46

Niterói - Na semana em que é celebrado o Dia Mundial da Reciclagem, a Prefeitura, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), lançou um mapa interativo com todos os pontos de descarte de resíduos do município. A ferramenta reúne informações sobre os locais de coleta seletiva e busca incentivar a reciclagem e o descarte correto de materiais na cidade.

Por meio da plataforma, os usuários podem localizar Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), contêineres semienterrados (Moloks) e unidades do programa Recicla Niterói, além de consultar endereços, bairros e traçar rotas com tempo estimado de deslocamento até o local escolhido.

“O objetivo é ampliar a divulgação desse serviço e incentivar a população a utilizar ainda mais os pontos de descarte disponíveis na cidade. Muitas pessoas ainda não conhecem a variedade de locais destinados ao recebimento de materiais recicláveis, como plástico, vidro, metal, papel, óleo de cozinha, pneus, livros e lixo eletrônico”, destacou o presidente da Clin, Acílio Borges.

Atualmente, Niterói conta com 11 Pontos de Entrega Voluntária, 24 contêineres semienterrados e núcleos do programa Recicla Niterói, distribuídos em diferentes regiões da cidade, incluindo unidades em Icaraí, no Unilasalle, na Universidade Estácio de Sá e nas Plataformas Urbanas Digitais do Viradouro e da Engenhoca.

O mapa foi desenvolvido em parceria entre as gerências de Comunicação e de Inovação e Sustentabilidade da Clin, reunindo dados atualizados e de fácil acesso para a população. A Clin é responsável pela coleta de resíduos secos e úmidos de até 120 litros em todo o município e vem ampliando continuamente os serviços oferecidos à população. As informações sobre o mapa estão disponíveis no site da Clin, na aba “Como reciclar em Niterói”: Clin, e no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói: SIGeo Niterói. Para mais informações, a população pode entrar em contato com o Fale Conosco da Clin pelos números 0800 367 9100 e (21) 99753-1952, este último também com atendimento via WhatsApp.