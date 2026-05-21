Niterói: Acadêmicos de Niterói já tem novo muso para o Carnaval 2027 - S1 Fotografia / Divulgação Gardel Assessoria

Niterói: Acadêmicos de Niterói já tem novo muso para o Carnaval 2027S1 Fotografia / Divulgação Gardel Assessoria

Publicado 21/05/2026 15:57

Niterói - Já nos preparativos para o carnaval de 2027, Renny Delmondes foi anunciado como novo muso da Acadêmicos de Niterói. Com uma vasta experiência na folia carioca, o Sul-mato-grossense estreará na escola da cidade sorriso no próximo desfile da Marquês de Sapucaí.

Renny já é figura conhecida no carnaval. Desfila desde 2004 como destaque de alegorias e estreou como muso do Império da Tijuca em 2022, onde permaneceu por 3 anos. No último carnaval, desfilou como muso da Unidos de Bangu, na Marquês de Sapucaí.

"Chegar em uma escola de samba como a Acadêmicos de Niterói é uma responsabilidade enorme. Sou uma pessoa muito dedicada ao carnaval e gosto de estar sempre presente e participando com a comunidade e os segmentos. Meu coração para 2027 já é azul e branco", revela o novo muso.