Niterói: as apresentações serão no Quintal Cultural, que fica na Rua Américo Oberlaender - Luan Citele

Niterói: as apresentações serão no Quintal Cultural, que fica na Rua Américo OberlaenderLuan Citele

Publicado 21/05/2026 15:54

Niterói - Inspirada na peça original de Paulo César Coutinho, sob a direção geral de Ruan Guimarães, a OST apresentará no dia 30 de junho, sábado, em duas únicas sessões, finalizando sua mostra de teatro do 1º semestre, a peça A Lira dos 20 anos.

Em cena estão Cibelle Luna, Dan Oliveira, Daniel Oliveira, Isa Costa, Isak Aroka, Luciana Machado, Maria Andréia, Mychell Pires, Nathália Formoso, Sabrina Liberato, Suzi Siqueira, Vee Santos, Yasmym Sarmento.

“A Lira dos 20 Anos é uma adaptação do texto escrito por Paulo César Coutinho em 1978. Uma peça teatral brasileira que retrata a resistência juvenil à ditadura militar (1968-1969). A obra aborda conflitos estudantis, repressão, censura, sexualidade e machismo, focando na busca por liberdade. O texto mistura tensos debates e guerrilha urbana, marcando o amadurecimento de seis jovens de classe média em um contexto violento”, diz Ruan Guimarães. A classificação etária é 16 anos.

As apresentações serão no Quintal Cultural, que fica na Rua Américo Oberlaender, 580, Santa Rosa, Niterói, às 17h e 19h30. Ingressos a 10 reais.

