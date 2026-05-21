Niterói: editora niteroiense Garota FM Books, da pesquisadora Chris Fuscaldo, lança livro sobre a grande cantora Nora Ney - Reprodução

Niterói: editora niteroiense Garota FM Books, da pesquisadora Chris Fuscaldo, lança livro sobre a grande cantora Nora NeyReprodução

Publicado 21/05/2026 16:55 | Atualizado 21/05/2026 16:58

Niterói - A cantora Nora Ney, uma das vozes mais marcantes da música brasileira do século XX, ganha uma nova homenagem literária com o lançamento de “Dossiê Nora Ney: Uma Voz Poética e Política, 100 Anos”, publicado pela Garota FM Books - https://garotafm.com.br - editora independente sediada em Niterói. A obra celebra o centenário de nascimento da artista revisitando sua trajetória para além da imagem consagrada de “rainha da fossa”.

Organizado por Raphael Fernandes Lopes Farias, o livro reúne artigos de pesquisadores, jornalistas e estudiosos da música brasileira, propondo um olhar mais amplo sobre a cantora. A publicação destaca uma Nora Ney politizada, pioneira e desafiadora dos padrões conservadores de sua época. Entre os temas abordados estão sua independência pessoal, o enfrentamento ao machismo e sua postura crítica durante períodos turbulentos da história brasileira.

Conhecida por interpretar clássicos do samba-canção e por sua voz intensa e melancólica, Nora Ney marcou gerações com músicas que atravessaram décadas. Mas o novo livro pretende mostrar que sua relevância ultrapassa o universo sentimental de suas canções. Segundo os textos apresentados na obra, a cantora também foi símbolo de resistência feminina e de modernidade artística em um Brasil ainda profundamente conservador.

A publicação reforça o perfil editorial da Garota FM Books, criada e dirigida pela jornalista e pesquisadora Chris Fuscaldo. A editora de Niterói vem se consolidando nacionalmente por lançar obras dedicadas à preservação da memória da música brasileira, com títulos sobre artistas, movimentos musicais e discos históricos.

Além do caráter biográfico e histórico, “Dossiê Nora Ney” também se apresenta como uma reflexão sobre o papel das mulheres na cultura brasileira. Em tempos de redescoberta de grandes intérpretes nacionais, o livro surge como contribuição importante para reposicionar Nora Ney no centro do debate cultural e histórico da MPB.

O título já está disponível no catálogo oficial da editora e integra uma nova fase de publicações da Garota FM Books voltadas à memória afetiva e documental da música brasileira.