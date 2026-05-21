Niterói: editora niteroiense Garota FM Books, da pesquisadora Chris Fuscaldo, lança livro sobre a grande cantora Nora NeyReprodução
Garota FM lança livro sobre a cantora Nora Ney
Editora de Niterói é dirigida pela jornalista e pesquisadora Chris Fuscaldo
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Audiência pública em Niterói debate regulamentação da política de atenção à fibromialgia
A proposta da audiência é contribuir para a regulamentação da política de atenção à fibromialgia no município
Dia das Mães é celebrado com o projeto de acolhimento Colo da Jornada
Três oncologistas mães conduziram a roda de conversa que tratou do impacto da oncologia na maternidade, com depoimentos emocionantes de pacientes do câncer
Renny Delmondes é o novo muso da Acadêmicos de Niterói para o carnaval de 2027
O Sul-mato-grossense estreará na escola da cidade sorriso no próximo desfile da Marquês de Sapucaí
Oficina Social de Teatro fecha sua mostra de teatro com o espetáculo A Lira dos 20 anos
As apresentações serão no Quintal Cultural, que fica em Santa Rosa
Orquestra da Grota apresenta Grandes Compositores
Espetáculo reúne Telemann, Grieg, Mendelssohn, Mozart e Nepomuceno, com obras ligadas ao universo lúdico e à tradição sinfônica
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