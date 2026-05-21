Niterói: Também participaram da visita a primeira-dama Fernanda Neves; e o administrador regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho, entre outros - Evelen Gouvêa

Niterói: Também participaram da visita a primeira-dama Fernanda Neves; e o administrador regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho, entre outrosEvelen Gouvêa

Publicado 21/05/2026 19:38

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou, nesta quinta-feira (21), visitas a projetos importantes da Zona Norte como parte da programação do Prefeitura Móvel. Durante o dia, o prefeito vistoriou as obras de urbanização da Vila Ipiranga, no Fonseca, e visitou o terreno onde será implantado o Super Centro de Saúde, Exames, Imagens e Especialidades da Zona Norte, na Riodades.



O prefeito Rodrigo Neves esteve no terreno onde será implantado o Super Centro de Saúde, Exames, Imagens e Especialidades da Zona Norte, na Riodades. A unidade vai ampliar a oferta de atendimentos especializados e exames para moradores da região.



“Estamos concluindo a desapropriação dessa área e vamos desenvolver um projeto importante para melhorar o atendimento à saúde e a qualidade de vida dos moradores do Fonseca e de toda a Zona Norte. No meu mandato anterior, implodimos o prédio conhecido como ‘esqueleto’, que era um grande problema aqui na Riodades, e transformamos o espaço em uma praça. Agora, vamos ter um Super Centro de Saúde ajudando na revitalização de toda essa região e, ao mesmo tempo, ampliando o atendimento à população”, disse o prefeito Rodrigo Neves.



Também participaram da visita a primeira-dama Fernanda Neves; o administrador regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho; o secretário da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antônio Fernandes (ZAF); a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows; e outras autoridades municipais.



“Já temos um projeto desenhado e, em breve, será dada a entrada para o início da obra. O Super Centro terá capacidade para realizar mais de seis mil atendimentos por mês”, explicou Ilza Fellows.



Urbanização

Na Vila Ipiranga, o prefeito acompanhou o andamento das intervenções executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), dentro do programa da Prefeitura de Niterói de requalificação urbana e melhoria da qualidade de vida nas comunidades.



Entre os serviços já concluídos estão as obras das escadarias 1, 2, 3 e 4, que receberam melhorias estruturais voltadas à mobilidade e à segurança dos moradores. As intervenções incluem novos guarda-corpos e corrimãos, garantindo mais acessibilidade para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.



No mirante, as equipes seguem trabalhando na preparação do espaço, que em breve receberá a instalação das estruturas de madeira previstas no projeto. Também estão em andamento serviços de execução de meios-fios e a construção da praça da Área 2, destinada ao lazer, à convivência e à integração da comunidade. O projeto contempla uma série de melhorias em infraestrutura, drenagem, acessibilidade e revitalização de espaços públicos, com investimento de R$ 8,6 milhões.



O prefeito Rodrigo Neves também participou de um almoço com lideranças comunitárias da Zona Norte, no restaurante Chiquinhos do Fonseca, onde ouviu as demandas da população e dialogou sobre as ações da Prefeitura de Niterói voltadas para a região.