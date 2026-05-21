Niterói: Durante a reunião, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou os avanços da rede municipal de ensino nos últimos anosEvelen Gouvêa
Rodrigo Neves acompanha projetos estratégicos para a educação em reunião com diretoras
Encontro realizado na E.M. Dom José Pereira Alves, futura unidade bilíngue de português e espanhol da rede municipal, reforça o diálogo com profissionais da educação
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Prefeito visita futuro Super Centro de Saúde na Zona Norte
Rodrigo Neves também acompanhou obras de urbanização da Vila Ipiranga
Garota FM lança livro sobre a cantora Nora Ney
Editora de Niterói é dirigida pela jornalista e pesquisadora Chris Fuscaldo
Audiência pública em Niterói debate regulamentação da política de atenção à fibromialgia
A proposta da audiência é contribuir para a regulamentação da política de atenção à fibromialgia no município
Dia das Mães é celebrado com o projeto de acolhimento Colo da Jornada
Três oncologistas mães conduziram a roda de conversa que tratou do impacto da oncologia na maternidade, com depoimentos emocionantes de pacientes do câncer
Renny Delmondes é o novo muso da Acadêmicos de Niterói para o carnaval de 2027
O Sul-mato-grossense estreará na escola da cidade sorriso no próximo desfile da Marquês de Sapucaí
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