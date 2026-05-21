Niterói: Durante a reunião, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou os avanços da rede municipal de ensino nos últimos anos - Evelen Gouvêa

Niterói: Durante a reunião, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou os avanços da rede municipal de ensino nos últimos anosEvelen Gouvêa

Publicado 21/05/2026 19:41

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou, nesta quinta-feira (21), uma reunião com 16 diretoras de escolas da Zona Norte na E.M. Dom José Pereira Alves, no Fonseca. O encontro teve como objetivo acompanhar projetos estratégicos voltados à educação municipal, como parte da programação do Prefeitura Móvel.

“É uma alegria estar aqui com vocês. Essa escola vai receber a primeira unidade bilíngue de português e espanhol da rede municipal de Niterói, em um convênio com o governo do Uruguai. A educação é a política pública mais importante para promover oportunidades e reduzir desigualdades”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A diretora-geral da E.M. Dom José Pereira Alves, Márcia Romão, falou sobre o compromisso da unidade com os estudantes e a importância da educação na transformação da realidade da comunidade escolar.

“Eu trabalhei aqui em 2013, saí e depois escolhi voltar para a escola. Essa é uma área de vulnerabilidade social e eu tenho um compromisso muito grande com os nossos alunos. Quero que eles tenham acesso a grandes oportunidades por meio da educação”, contou Márcia Romão.

Durante a reunião, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou os avanços da rede municipal de ensino nos últimos anos, com foco na ampliação do acesso à educação infantil, na expansão do ensino em tempo integral e nos investimentos em infraestrutura escolar.

“Conseguimos garantir que todas as crianças que desejavam ingressar na nossa rede fossem matriculadas. Mas não basta garantir o acesso, é preciso assegurar qualidade no ensino e na aprendizagem. Estamos investindo na formação dos professores, na ampliação do tempo integral e na modernização das escolas para avançar cada vez mais na educação pública de Niterói”, pontuou Bira Marques.

A presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Andrea Bello, ressaltou a importância do diálogo permanente com as escolas e do suporte às equipes da rede municipal.

“O nosso trabalho na Fundação é facilitar o trabalho de vocês e garantir as condições para que todas essas políticas públicas da educação sejam colocadas em prática. A educação é construída no cotidiano e está sempre nos desafiando a avançar mais. Por isso, é muito importante estar aqui para ouvir vocês e manter esse diálogo permanente com as escolas”, reforçou Andrea Bello.