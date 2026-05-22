Niterói: movimento cultural propõe desacelerar, criar memórias afetivas e transformar a leitura em um espaço de encontro. - Divulgação

Niterói: movimento cultural propõe desacelerar, criar memórias afetivas e transformar a leitura em um espaço de encontro.Divulgação

Publicado 22/05/2026 08:18

Niterói - Em tempos de conexões digitais, nasce o movimento literário com a proposta de fortalecer laços de afeto entre pais e filhos através da leitura, da imaginação e da presença: o Menos Tela, Mais Livro



O lançamento acontece no próximo domingo, dia 24 de maio, no Centro EcoCultural Sueli Pontes, numa manhã dedicada às histórias e democratização da leitura.

A programação começa às 10h com aula de yoga para famílias conduzida pela Michelle, da Hama Yoga. Às 11h, acontece a atividade “A Leitura é Uma Aventura”, da escritora e atriz Dani Fritzen ao lado do músico Renato Badeco, uma experiência lúdica de contação de histórias e incentivo à leitura. O encontro também contará com manhã de autógrafos com autores da cidade e participação da Bloco Livros, fortalecendo a cena literária local e aproximando escritores e leitores.

Menos Tela, Mais Livro nasce como um movimento cultural que propõe desacelerar, criar memórias afetivas e transformar a leitura em um espaço de encontro. Com apoio cultural da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e da Prefeitura de Niterói, o projeto pretende ocupar espaços públicos com ações literárias que estimulem o imaginário infantil e o prazer da leitura desde a primeira infância.

“Histórias tocam histórias e movem destinos.” afirma a autora e idealizadora do projeto Dani Fritzen.



SERVIÇO



Evento: Lançamento do Movimento Literário Menos Tela, Mais Livro

Local: Centro EcoCultural Sueli Pontes

Endereço: Av. Celso Kelly, 378 – Piratininga – Niterói – RJ

Data: 24 de maio (domingo), a partir das 10 horas

Indicação: Livre

Valor: Entrada Gratuita

