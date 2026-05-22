Niterói: Representantes da administração municipal esclareceram dúvidas sobre as obras na Alameda São Boaventura durante o Prefeitura Móvel - Evelen Gouvêa

Niterói: Representantes da administração municipal esclareceram dúvidas sobre as obras na Alameda São Boaventura durante o Prefeitura MóvelEvelen Gouvêa

Publicado 22/05/2026 08:12

Niterói - A participação popular segue como um dos pilares da administração municipal de Niterói. Nesta quinta-feira (21), durante o Prefeitura Móvel no Horto do Fonseca, representantes do poder público se reuniram com moradores e empresários da região para apresentar detalhes e esclarecer dúvidas sobre as obras de modernização da Alameda São Boaventura, uma das principais vias da Zona Norte da cidade.



O secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, destacou que a Prefeitura está à disposição da população para dialogar sobre as intervenções e ouvir sugestões da comunidade. “Esse projeto vai trazer uma nova qualidade urbana e ambiental para o Fonseca. Quem quiser conversar sobre as obras da Alameda e não puder participar do Prefeitura Móvel esta semana pode procurar a Administração Regional do bairro”, afirmou o secretário.



Sobre a intervenção

As obras na Alameda São Boaventura abrangem cerca de três quilômetros de extensão e têm como objetivo melhorar a mobilidade, a acessibilidade e a infraestrutura da via. O projeto prevê a criação de um corredor intermodal, obras de drenagem, requalificação das calçadas com foco em acessibilidade, modernização da iluminação pública, revitalização das estações de ônibus, implantação de nova sinalização horizontal e vertical e remodelação de cruzamentos, com o objetivo de otimizar o fluxo de pedestres e veículos.



Outro destaque é a construção de uma nova praça na altura do Ponto Cem Réis, sob o viaduto de acesso à Ponte Rio-Niterói, equipada com quadra poliesportiva e estruturas de recreação e atividades físicas voltadas para crianças e adultos.



Também será implantada uma ciclovia ao longo de toda a Alameda, com parte da pista elevada sobre o canal no canteiro central, além de um corredor verde com o plantio de novas espécies arbóreas, contribuindo para a melhoria ambiental e a qualidade de vida na região.



Fotos:



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