Niterói: Representantes da administração municipal esclareceram dúvidas sobre as obras na Alameda São Boaventura durante o Prefeitura MóvelEvelen Gouvêa
O secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, destacou que a Prefeitura está à disposição da população para dialogar sobre as intervenções e ouvir sugestões da comunidade. “Esse projeto vai trazer uma nova qualidade urbana e ambiental para o Fonseca. Quem quiser conversar sobre as obras da Alameda e não puder participar do Prefeitura Móvel esta semana pode procurar a Administração Regional do bairro”, afirmou o secretário.
Sobre a intervenção
Outro destaque é a construção de uma nova praça na altura do Ponto Cem Réis, sob o viaduto de acesso à Ponte Rio-Niterói, equipada com quadra poliesportiva e estruturas de recreação e atividades físicas voltadas para crianças e adultos.
Também será implantada uma ciclovia ao longo de toda a Alameda, com parte da pista elevada sobre o canal no canteiro central, além de um corredor verde com o plantio de novas espécies arbóreas, contribuindo para a melhoria ambiental e a qualidade de vida na região.
Fotos:
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