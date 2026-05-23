Niterói: Projeto Respeitar e Amar realiza terceira edição do evento com caminhada, funcional e atividades esportivas - Lucas Tavares

Niterói: Projeto Respeitar e Amar realiza terceira edição do evento com caminhada, funcional e atividades esportivas Lucas Tavares

Publicado 23/05/2026 09:41

Niterói - A terceira edição do Aulão das Mulheres, promovida pelo Projeto Respeitar e Amar sob a coordenação de Viviane Carvalho, iniciativa que acolhe, orienta e fortalece mulheres e mães atípicas, já tem data marcada e promete reunir esporte, bem-estar e troca de experiências em uma manhã especial ao ar livre. O encontro será realizado no próximo dia 24 de maio, a partir das 8h, no Calçadão da Praia de Icaraí, em frente à UFF, em Niterói.



O evento incentiva a prática de atividades físicas, o autocuidado e a conexão entre as participantes, promovendo momentos de movimento, integração e qualidade de vida em um ambiente acolhedor e cheio de energia positiva.



A programação contará com caminhada, treino funcional com atividades de futevôlei e um café da manhã especial preparado para as participantes. A expectativa é reunir mulheres de diferentes idades interessadas em cuidar da saúde física e emocional, além de fortalecer vínculos e compartilhar experiências em um clima leve e motivador.



“Mais do que uma manhã de exercícios, o Aulão das Mulheres é um espaço de acolhimento, troca e fortalecimento. A gente criou esse projeto pensando em mulheres que muitas vezes esquecem de cuidar de si mesmas no meio da correria do dia a dia. Ver tantas participantes chegando felizes, se conectando e se sentindo bem é o que faz tudo valer a pena”, destaca Viviane Carvalho, coordenadora do Projeto Respeitar e Amar.



O Aulão das Mulheres vem se consolidando como uma importante ação voltada ao incentivo da autoestima, da valorização feminina e da promoção do bem-estar. A cada edição, o projeto amplia sua rede de apoio e reforça a importância do cuidado com o corpo, a mente e a convivência coletiva.



Serviço



Evento: Aulão das Mulheres – 3ª edição

Data: 24 de maio

Horário: 8h

Local: Calçadão da Praia de Icaraí, em frente à UFF, Niterói

Evento gratuito.