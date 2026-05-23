Niterói: Projeto Respeitar e Amar realiza terceira edição do evento com caminhada, funcional e atividades esportivas Lucas Tavares
O evento incentiva a prática de atividades físicas, o autocuidado e a conexão entre as participantes, promovendo momentos de movimento, integração e qualidade de vida em um ambiente acolhedor e cheio de energia positiva.
A programação contará com caminhada, treino funcional com atividades de futevôlei e um café da manhã especial preparado para as participantes. A expectativa é reunir mulheres de diferentes idades interessadas em cuidar da saúde física e emocional, além de fortalecer vínculos e compartilhar experiências em um clima leve e motivador.
“Mais do que uma manhã de exercícios, o Aulão das Mulheres é um espaço de acolhimento, troca e fortalecimento. A gente criou esse projeto pensando em mulheres que muitas vezes esquecem de cuidar de si mesmas no meio da correria do dia a dia. Ver tantas participantes chegando felizes, se conectando e se sentindo bem é o que faz tudo valer a pena”, destaca Viviane Carvalho, coordenadora do Projeto Respeitar e Amar.
O Aulão das Mulheres vem se consolidando como uma importante ação voltada ao incentivo da autoestima, da valorização feminina e da promoção do bem-estar. A cada edição, o projeto amplia sua rede de apoio e reforça a importância do cuidado com o corpo, a mente e a convivência coletiva.
Serviço
Data: 24 de maio
Horário: 8h
Local: Calçadão da Praia de Icaraí, em frente à UFF, Niterói
Evento gratuito.
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