Niterói: Lorena e Estevão tiveram filho na Maternidade Alzira Reis - Luciana Carneiro

Niterói: Lorena e Estevão tiveram filho na Maternidade Alzira ReisLuciana Carneiro

Publicado 23/05/2026 10:10

Niterói - A nova Maternidade Municipal Alzira Reis completou um ano de funcionamento consolidada como referência em acolhimento, estrutura e atendimento humanizado em Niterói. Desde a reinauguração, em maio de 2025, a unidade já ultrapassou a marca de 1.700 partos realizados, reforçando o compromisso da Prefeitura com o cuidado às mães, aos bebês e às famílias da cidade.

Localizada em Charitas, de frente para o mar, a maternidade passou por uma ampla reforma e teve aumento de quase 70% na capacidade de atendimento. Antes da revitalização, eram realizados cerca de 150 partos por mês. Hoje, a unidade tem capacidade para até 250 partos mensais, ampliando o acesso da população a um atendimento moderno, seguro e acolhedor.

“A Maternidade Alzira Reis é muito importante para a população de Niterói e para os nossos nikitinhos, porque representa cuidado com a vida desde o primeiro instante. Essa entrega integra o conjunto de investimentos que a Prefeitura vem realizando na saúde, uma área prioritária da nossa gestão. Já reformamos o Hospital Municipal Carlos Tortelly, o Mário Monteiro, diversas unidades do Programa Médico de Família e demos início às obras do Super Centro de Exames e Especialidades da Região Oceânica. Seguimos investindo para oferecer uma rede cada vez mais moderna, eficiente e humanizada para a população”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

A maternidade conta com 22 leitos de internação, mais 05 leitos para trabalho de parto, as PPPs, salas integradas de pré-parto, parto e pós-parto, garantindo mais conforto e humanização no atendimento às gestantes. A unidade também dispõe de estrutura para partos cirúrgicos, salas específicas para exames de ultrassonografia e cardiotocografia, além de espaços planejados para acolhimento de acompanhantes e apoio ao aleitamento materno com sala de amamentação.

O projeto também transformou a maternidade em referência em sustentabilidade, com reuso da água da chuva, aproveitamento de iluminação natural, elevadores eficientes, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e sistema de monitoramento por câmeras de segurança.

“Nosso compromisso é garantir assistência de excelência para a mãe e para o bebê, com segurança, acolhimento e acompanhamento integral em todas as etapas. A nova Maternidade Alzira Reis foi planejada para unir tecnologia, estrutura adequada e cuidado humanizado, proporcionando às famílias uma experiência mais tranquila e segura nesse momento tão especial”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Entre as histórias que marcam essa nova fase da unidade está a de Danielle Nicolau, mãe do pequeno Noah, que nasceu na maternidade após um atendimento de emergência. Ela destacou o acolhimento recebido desde os primeiros sinais de trabalho de parto e o suporte prestado por toda a equipe multiprofissional.

“Fui acolhida, bem recebida. Se não fosse a equipe daqui, provavelmente eu e meu filho não estaríamos mais vivos. Desde as primeiras contrações, sempre me disseram que eu poderia vir quantas vezes precisasse e que jamais estaria incomodando. Aqui, eu fui cuidada de verdade. Não olharam só para a parte técnica, olharam para mim como mãe, como mulher, com respeito e carinho”, relatou Danielle.

Para Lorena Nunes de Oliveira Carvalho, mãe do pequeno Estevão, o nascimento do filho na Maternidade Alzira Reis foi marcado pelo acolhimento, pela segurança e pela emoção de viver um dos momentos mais importantes de sua vida.

“É impossível esquecer esse momento. Lembro até hoje quando me colocaram naquela maca para ir ao centro cirúrgico. A anestesista me explicou tudo o que aconteceria, todos os detalhes, e eu só consegui perguntar uma coisa: ‘É verdade que a anestesia faz o cabelo cair?’. Eu só não queria ficar careca”, brinca Lorena. “Foi um momento lindo. Toda a preparação me trouxe muita tranquilidade. Me explicaram tudo o que eu precisava saber, os mitos e as verdades sobre a cirurgia. Naquele momento, me apeguei muito a Deus e fui para o centro cirúrgico com Ele. O Estevão nasceu às 9h31 da manhã. Foi emocionante. Eu lembro até hoje da equipe dizendo: ‘Mais um pouquinho, ele já está vindo’. A cada movimento ali no campo cirúrgico, a emoção aumentava. Quando ele nasceu, foi tudo para mim. Foi a realização de um sonho”, conta.