Niterói: também estão previstas intervenções em três travessas do Morro do Pimba: Travessa Maria José Ladeira, Travessa Dr. Chiquito e Travessa Jucélia - Evelen Gouvêa

Niterói: também estão previstas intervenções em três travessas do Morro do Pimba: Travessa Maria José Ladeira, Travessa Dr. Chiquito e Travessa JucéliaEvelen Gouvêa

Publicado 23/05/2026 10:24

Niterói – O prefeito Rodrigo Neves anunciou, nesta sexta-feira (22), durante visita à Comunidade da Palmeira, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, a implantação de uma nova unidade do programa Médico de Família. A ação faz parte da programação da Prefeitura Móvel e atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região.

O novo serviço de saúde será instalado em um imóvel que será desapropriado nas proximidades da comunidade. A expectativa é que a equipe do Médico de Família comece a atender ainda no segundo semestre deste ano.

“Estamos aqui na Palmeira, no bairro do Fonseca, cumprindo agendas do Prefeitura Móvel, e viemos anunciar alguns investimentos na Comunidade. A primeira coisa é o Médico de Família, esperado há muito tempo. A gente está desapropriando uma casa aqui na região e a previsão é que, no segundo semestre deste ano, já teremos uma unidade do Médico de Família aqui”, destacou o prefeito.

Além do novo serviço de saúde, o prefeito anunciou intervenções importantes de infraestrutura para a Comunidade da Palmeira. O projeto contempla a construção de cortina atirantada com solo grampeado, além da instalação de drenos e canaletas de drenagem na Travessa Franklin Gonzaga. A medida é essencial para garantir estabilidade e segurança na área. O prazo de execução das obras será de até dez meses, contados a partir da emissão da ordem de início.

“A gente já fez muitas obras de contenção de encostas e isso vai dar tranquilidade para as famílias que moram nessa região. A Palmeira merece essas conquistas”, afirmou Rodrigo Neves.

Além das melhorias previstas para a Palmeira, também estão previstas intervenções em três travessas do Morro do Pimba: Travessa Maria José Ladeira, Travessa Dr. Chiquito e Travessa Jucélia. As melhorias incluem recuperação das escadarias, instalação de guarda-corpo e construção de novos acessos, com o objetivo de ampliar a segurança e a mobilidade dos moradores.

O prazo de execução dessas obras será de até três meses, também contados a partir da emissão da ordem de início. Os serviços serão executados pela ION – Empresa Municipal de Infraestrutura e Obras de Niterói.

Mais atividades na Arena Esportiva do Ponto Cem Réis

Durante as agendas do Prefeitura Móvel desta sexta-feira (22), a Prefeitura de Niterói anunciou o lançamento do edital de chamamento público para a gestão da Arena Esportiva do Ponto Cem Réis, tradicionalmente conhecida como Campo do Mineirinho. A medida busca selecionar organizações da sociedade civil ou entidades esportivas para administrar o espaço, promovendo atividades esportivas, de lazer, cidadania e inclusão social para a comunidade da região.

Com os anúncios, a Prefeitura de Niterói reforça o compromisso com a saúde de qualidade, a segurança urbana e o incentivo ao esporte nas comunidades da cidade, levando cidadania e infraestrutura para quem mais precisa.