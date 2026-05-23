Niterói: também estão previstas intervenções em três travessas do Morro do Pimba: Travessa Maria José Ladeira, Travessa Dr. Chiquito e Travessa JucéliaEvelen Gouvêa
Niterói anuncia nova unidade do Médico de Família na Comunidade da Palmeira, no Fonseca
Moradores da Palmeira e do Morro do Pimba também terão obras de infraestrutura e contenção de encostas
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Moradores da Palmeira e do Morro do Pimba também terão obras de infraestrutura e contenção de encostas
Congresso discute muito além dos rótulos do autismo
Promovido pela empresa Autista Social, o encontro, que vai das 8h às 18h, conta com o apoio da Prefeitura
Plano de Manejo da APA dos Morros da Guanabara marca novo capítulo na proteção ambiental
Documento consolida diretrizes para a gestão de 529 hectares de Mata Atlântica urbana e recursos hídricos estratégicos; iniciativa é fruto de parceria entre Prefeitura, CBH-BG e AGEVAP
Maternidade reformada pela Prefeitura de Niterói ampliou a capacidade e humanizou o atendimento
Localizada em Charitas, de frente para o mar, a maternidade passou por uma ampla reforma e teve aumento de quase 70% na capacidade de atendimento
Jogos Escolares de Niterói batem recorde de escolas inscritas
Cerimônia de abertura na Concha Acústica celebrou as 105 escolas inscritas e o crescimento do projeto de esporte educacional, que segue até 18 de dezembro
Aulão das Mulheres promove manhã de saúde, acolhimento e integração
Projeto Respeitar e Amar realiza terceira edição do evento com caminhada, funcional e atividades esportivas na Praia de Icaraí
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