Niterói: os alunos participaram de dinâmicas educativas conduzidas pela equipe da NitTrans, que transformou o ambiente escolar em um espaço de conscientização e aprendizado

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, realizou uma ação da campanha Maio Amarelo voltada para o público infantil, com foco na educação e conscientização para um trânsito mais seguro e humano. A iniciativa “Escola Viva” aconteceu na Unidade Municipal de Educação Infantil Jacy Pacheco, no Barreto, reunindo alunos, educadores, operadores de trânsito e responsáveis em uma atividade prática sobre segurança, na manhã desta nesta sexta-feira (22).
Durante as atividades, os alunos participaram de dinâmicas educativas conduzidas pela equipe da NitTrans, que transformou o ambiente escolar em um espaço de conscientização e aprendizado. O Operador de Trânsito, Manoel Moraes de Alcântara, destacou a importância do trabalho com as crianças.
“Foi um grande prazer participar dessa ação com as crianças, orientando sobre o que é certo e o que é errado no trânsito. A gente conversa com elas sobre a importância de respeitar as regras e também incentiva que levem esse aprendizado para dentro de casa. Muitas vezes, os próprios filhos acabam orientando os pais quando percebem alguma atitude errada, como atravessar fora da faixa ou cometer infrações no trânsito. Esse trabalho é muito importante porque as crianças aprendem desde cedo a importância da segurança, do respeito e da responsabilidade no trânsito, ajudando a construir um futuro melhor para todos.”
A ação foi realizada dentro da unidade escolar e apresentou às crianças noções básicas sobre sinalização, travessia segura, comportamento adequado nas vias e respeito às regras de trânsito. Renata Rangel, diretora da unidade há cerca de 10 meses, destacou a importância da parceria e das ações educativas realizadas dentro da escola. “Eu acredito que essa parceria é muito importante porque as crianças precisam, desde pequenas, estar conscientes do movimento e da realidade que existe fora da escola. Muitos dos nossos alunos vivem em uma comunidade onde, às vezes, não têm contato direto com placas de trânsito ou semáforos. Por isso, trazer essa vivência para dentro da escola é fundamental, já que, para muitos deles, esse é um dos principais espaços de aprendizado e convivência”, destacou.
O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização voltado à redução de acidentes de trânsito que busca promover a segurança viária por meio da educação, da reflexão e da mudança de comportamento de motoristas, pedestres e toda a sociedade.