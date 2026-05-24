Niterói: "O Prefeitura Móvel é uma ferramenta fundamental para aproximar a Prefeitura da população, ouvir demandas e acelerar soluções", disse Rodrigo Neves - Bruno Eduardo Alves

Niterói: "O Prefeitura Móvel é uma ferramenta fundamental para aproximar a Prefeitura da população, ouvir demandas e acelerar soluções", disse Rodrigo NevesBruno Eduardo Alves

Publicado 24/05/2026 15:12

Niterói – A Prefeitura encerrou, nesta sexta-feira (22), mais uma edição do programa Prefeitura Móvel com mais de 2 mil atendimentos realizados no Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidade. Durante toda a semana, moradores tiveram acesso a diversos serviços gratuitos e acompanharam o anúncio de importantes investimentos em saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, esporte e urbanização para a região.

“O Prefeitura Móvel é uma ferramenta fundamental para aproximar a Prefeitura da população, ouvir demandas e acelerar soluções. Encerramos esta edição com muitos atendimentos realizados e, principalmente, com anúncios importantes que vão melhorar a qualidade de vida dos moradores da Zona Norte”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Moradora do Fonseca, Rosana Fonseca procurou o Prefeitura Móvel na quinta-feira (21) para solicitar uma operação tapa-buracos na Rua Bonfim. Já na sexta-feira (22), equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) estiveram no local realizando o reparo. “Fui ao Prefeitura Móvel, solicitei o reparo e eles vieram rapidinho tapar o buraco. O serviço ficou ótimo e resolveu um problema que estava atrapalhando muito a rua. Graças a Deus, já resolveram”, contou a moradora.

Francisco Janésio Rodrigues Ferreira também destacou a iniciativa da Prefeitura em facilitar o acesso aos serviços e apoiar os trabalhadores da região. “Fui muito bem atendido. Acho ótimo a Prefeitura disponibilizar esse espaço, porque ajuda todo mundo em Niterói e também traz mais segurança para a gente”, afirmou. Já Paloma Delurde dos Santos, de 30 anos, procurou o Prefeitura Móvel em busca de orientação para obter a isenção da segunda via da certidão de nascimento. “Fui muito bem atendida. As meninas me orientaram e me deram um papel para eu ir até o CRAS pegar a isenção para retirar a minha segunda via da certidão”, explicou. Ela também elogiou a iniciativa de reunir diversos serviços em um único espaço. “Achei uma ótima ideia, maravilhosa. Muitas pessoas têm dificuldade de ir até um cartório ou outro lugar, então ter um ponto assim, ainda mais em um local conhecido, ajuda muito”, destacou.

Entre os serviços oferecidos ao longo da semana estiveram vacinação, emissão de documentos, orientações sociais e atendimentos realizados por equipes de diferentes secretarias municipais. Um dos principais anúncios foi a implantação de uma nova unidade do programa Médico de Família na Comunidade da Palmeira, no Fonseca. O novo serviço será instalado em um imóvel que será desapropriado pela Prefeitura nas proximidades da comunidade, com previsão de início do atendimento ainda no segundo semestre deste ano. Além da nova unidade de saúde, a Prefeitura também anunciou obras de contenção e drenagem na Travessa Franklin Gonzaga, na Palmeira, incluindo cortina atirantada com solo grampeado, drenos e canaletas para garantir mais segurança aos moradores da região.

Já no Morro do Pimba estão previstas melhorias em três travessas da comunidade, com recuperação de escadarias, instalação de guarda-corpos e construção de novos acessos para ampliar a mobilidade e a segurança da população.

Durante a programação do Prefeitura Móvel, o prefeito Rodrigo Neves também anunciou o lançamento do edital de chamamento público para a gestão da Arena Esportiva do Ponto Cem Réis, conhecida como Campo do Mineirinho. O objetivo é ampliar as atividades esportivas, de lazer e inclusão social oferecidas à comunidade.

O prefeito também vistoriou o início das obras de requalificação da Alameda São Boaventura, intervenção que contempla cerca de três quilômetros de extensão e prevê melhorias na mobilidade, acessibilidade e infraestrutura urbana da região. Ainda na área de infraestrutura e mobilidade, representantes do poder público se reuniram com moradores e empresários da região para apresentar detalhes e esclarecer dúvidas sobre as obras de modernização da Alameda.

Na área da saúde, Rodrigo Neves visitou as obras de reforma do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca. A unidade passa por uma ampla requalificação, com investimento de R$ 9,3 milhões. As equipes atuam atualmente na construção do novo ambulatório e da farmácia do hospital, além da renovação de consultórios, enfermarias, recepção e instalações hidráulicas e elétricas.

O prefeito também esteve no terreno onde será implantado o Super Centro de Saúde, Exames, Imagens e Especialidades da Zona Norte, na Riodades. A futura unidade vai ampliar a oferta de consultas e exames especializados para moradores da região. Na Vila Ipiranga, Rodrigo Neves acompanhou o andamento das obras de urbanização executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), dentro do programa municipal de requalificação urbana e melhoria da qualidade de vida nas comunidades.

Na área da educação, o prefeito participou de uma reunião com 16 diretoras de escolas da Zona Norte, na E.M. Dom José Pereira Alves, no Fonseca, para discutir projetos estratégicos voltados à rede municipal de ensino.

Durante a semana, a Prefeitura também lançou o programa Aprova Jovem, iniciativa voltada à preparação de estudantes da rede pública e de baixa renda para o ingresso no ensino superior.

Na área cultural, Rodrigo Neves visitou o Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, e anunciou novas atividades gratuitas que serão oferecidas no espaço a partir de junho, como aulas de coral e cursos de teatro. O prefeito também esteve no Parque de Energia Solar, no Morro do Boa Vista, que tem previsão de inauguração em junho. O projeto integra a política municipal de incentivo à geração de energia limpa e sustentável. No Boa Vista, Rodrigo Neves assinou ainda a contratação da empresa responsável pela reforma dos centros comunitários e da Associação de Moradores da comunidade. Também foram autorizadas intervenções de drenagem, pavimentação, contenção e melhorias nas vielas de acesso da região.

A programação incluiu ainda a vistoria das obras de estabilização de taludes na Rua Silveira da Mota, intervenção que prevê a construção de cortinas atirantadas, solo grampeado, drenagem e instalação de guarda-corpos para aumentar a segurança dos moradores e prevenir deslizamentos.