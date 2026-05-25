São Gonçalo: Portal Colabore+ se consolida como uma importante ferramenta de aproximação entre o cidadão e a Prefeitura - Divulgação

São Gonçalo: Portal Colabore+ se consolida como uma importante ferramenta de aproximação entre o cidadão e a PrefeituraDivulgação

Publicado 25/05/2026 08:22

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo segue avançando na modernização dos serviços públicos com o Projeto Colabore+, uma iniciativa de digitalização que vem transformando a forma como a população acessa os atendimentos municipais. Realizado atualmente por meio do Portal Colabore+, o projeto já contabiliza mais de 36 mil solicitações atendidas, o que evidencia sua relevância e a crescente adesão da população.

O portal alcançou, há pouco tempo, a marca de mais de 100 serviços disponíveis à população, o que demonstra um avanço significativo na oferta digital ao cidadão. Essa ampliação reflete o esforço contínuo da gestão municipal em diversificar e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, além do engajamento das secretarias na digitalização de seus atendimentos. O portal pode ser acessado de forma prática pelo endereço: https://colabore.pmsg.rj.gov.br

Entre os avanços implementados, destaca-se a utilização do login GOV.BR como forma de acesso, garantindo mais segurança e praticidade ao usuário. Outro ponto importante é a integração com o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que otimiza a tramitação e o atendimento das solicitações dentro da administração pública. Alguns serviços vêm ganhando destaque pelo alto volume de utilização e impacto direto na população. É o caso do agendamento para inscrição no programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, que já disponibilizou 1.840 agendamentos até o momento. Outro exemplo é o serviço de Vistoria Anual da SEMMATRAN, organizado em categorias que atendem taxistas e profissionais do transporte escolar, incluindo motoristas autônomos, MEIs, empresas e instituições de ensino.

“O Portal Colabore+ tem fortalecido a cidadania em São Gonçalo, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento à população. A plataforma também otimiza o trabalho interno das secretarias, tornando os processos mais rápidos e organizados. Estamos muito satisfeitos com os resultados e seguimos trabalhando para avançar ainda mais”, destacou a secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana.

O portal também organiza seus serviços em diferentes grupos para facilitar a navegação do usuário. Entre eles estão os serviços destinados ao Servidor Público Municipal; a emissão de Cartões e Carteirinhas; além do serviço para informações do Observatório Fortalece SG. Outro destaque é a área de zeladoria urbana, que concentra mais de 40 serviços essenciais para a manutenção da cidade, como solicitações de reparo em iluminação pública, fiscalização de irregularidades e até resgate de animais de grande porte em vias públicas.

Com a expansão contínua e a incorporação de novas funcionalidades, o Portal Colabore+ se consolida como uma importante ferramenta de aproximação entre o cidadão e a Prefeitura, promovendo mais eficiência, transparência e agilidade no atendimento às demandas da população gonçalense.

