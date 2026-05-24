Niterói: "Estamos falando do maior evento científico da América Latina, que reunirá milhares de pesquisadores, estudantes, professores e instituições acadêmicas na UFF", disse Bento - Divulgação

Niterói: "Estamos falando do maior evento científico da América Latina, que reunirá milhares de pesquisadores, estudantes, professores e instituições acadêmicas na UFF", disse BentoDivulgação

Publicado 24/05/2026 15:23

Niterói - André Bento, presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), e um grupo de profissionais da empresa, realizaram uma visita técnica, junto com a UFF - Universidade Federal Fluminense, e uma delegação da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na novíssima Arena esportiva que está sendo finalizada no Parque Esportivo da Concha Acústica, na manhã desta sexta-feira (22/5), como um dos preparativos para a 78ª Reunião Anual da SBPC, evento internacional que ocorrerá aqui em Niterói, no Campi da UFF, no período de 26 de julho a 1º de agosto de 2026.

A Arena será utilizada para a abertura deste evento, de abrangência latino-americana, no dia 26/6, e os organizadores estiveram no local, avaliando as instalações com o olhar técnico apropriado para que todos os detalhes possam ser alinhados de acordo com os padrões que um evento deste tamanho, de cunho científico, precisa, justamente porque receberá pessoas, não só do Brasil, mas de grande parte do continente americano, para discutirem os avanços científicos no ambiente acadêmico. A projeção é que cerca de 10 mil pessoas compareçam, por dia, ao evento na UFF.

Para o presidente da Neltur, André Bento receber a 78ª Reunião Anual da SBPC em Niterói é motivo de muito orgulho para a nossa cidade. "Estamos falando do maior evento científico da América Latina, que reunirá milhares de pesquisadores, estudantes, professores e instituições acadêmicas na UFF, fortalecendo Niterói como uma cidade do conhecimento, da inovação e da educação. Essa visita técnica foi fundamental para alinharmos uma cerimônia de abertura à altura da importância da SBPC, integrando universidade, poder público e sociedade em torno de um evento que deixará legado acadêmico, econômico, turístico e cultural para o município", reafima Bento.

Com o tema "Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão", o evento será gratuito e abordará temas como Inteligência Artificial, educação e sustentabilidade.

Estiveram na visita técnica, a chefe de Gabinete do Reitor da UFF (representando o Reitor Antonio Claudio da Nóbrega), Laura Maciel, Vera Cajazeira, pró-reitora de administração da UFF, Leonardo Guelman, superintendente do Centro de Artes da UFF, Henrique Rocha, da Superintendência de Operações e Manutenção da UFF, Fernanda Albuquerque e a secretária geral, Andrea Macedo, ambas da SBPC, além de Ana Beatriz, do ESPIN - Escritório de Parcerias e Investimentos de Niterói, e do Presidente da Neltur, André Bento.