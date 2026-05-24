Niterói: "Estamos falando do maior evento científico da América Latina, que reunirá milhares de pesquisadores, estudantes, professores e instituições acadêmicas na UFF", disse BentoDivulgação
Neltur promove visita técnica para o 78ª Reunião Anual da SBPC
Para o presidente da Neltur, André Bento receber o evento na cidade é motivo de muito orgulho
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Niterói ganha obras de reforma e ampliação do Ciep Anísio Teixeira, Espaço Nova Geração
Projeto passa a contar com novos equipamentos que ampliam a oferta de atividades educativas, esportivas e culturais para a região
Prefeitura Móvel encerra edição no Fonseca com mais de 2 mil atendimentos
Programa levou serviços gratuitos e anunciou investimentos em saúde, infraestrutura, educação, mobilidade e urbanização para a Zona Norte
NitTrans leva educação para o trânsito para crianças com ações do Maio Amarelo
Atividade lúdica na UMEI Jacy Pacheco ensina regras de segurança e estimula conscientização que vai da sala de aula para casa
Niterói anuncia nova unidade do Médico de Família na Comunidade da Palmeira, no Fonseca
Moradores da Palmeira e do Morro do Pimba também terão obras de infraestrutura e contenção de encostas
Congresso discute muito além dos rótulos do autismo
Promovido pela empresa Autista Social, o encontro, que vai das 8h às 18h, conta com o apoio da Prefeitura
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