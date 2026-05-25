Niterói: Major Thiago Martins, Coordenador do Programa Segurança Presente Niterói, destacou a importância da ação integrada - Luciana Carneiro

Niterói: Major Thiago Martins, Coordenador do Programa Segurança Presente Niterói, destacou a importância da ação integradaLuciana Carneiro

Publicado 25/05/2026 11:15

Niterói - A Prefeitura de Niterói deflagrou, na noite de sábado (23), a Operação Donos da Rua no entorno do complexo de bares e restaurantes do Jardim Icaraí, Zona Sul de Niterói. A operação conjunta teve como foco o enfrentamento à atuação de flanelinhas ilegais e foi coordenada de forma integrada pelo Gabinete de Gestão Integrada de Niterói (GGIM), Segurança Presente e Polícia Civil com apoio da Secretaria de Ordem Pública de Niterói. As abordagens resultaram na autuação de 5 flanelinhas.

O objetivo da ação é garantir o uso livre e seguro das vagas públicas de estacionamento e coibir práticas de extorsão, intimidação e cobrança indevida por flanelinhas que atuam de forma clandestina nas vias da cidade, principalmente em noites de jogos.

“A rua é pública, a vaga é do cidadão. Não podemos permitir que o espaço público seja apropriado por quem age fora da lei. As ações vão continuar. Não vamos tolerar que o cidadão de Niterói seja intimidado ou ameaçado. Fizemos um trabalho de inteligência localizando as áreas através das denúncias do Convênio Disque-Denúncia e deflagramos a operação integrada com a força-tarefa”, disse o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy.

Na delegacia foi constatado que vários flanelinhas já possuíam passagens pela polícia por vários tipos de delitos graves como roubo, furto, tráfico, lesão corporal e até homicídio, reforçando a importância das ações coordenadas entre o setor de inteligência do GGIM e as demais forças de segurança.

“A profissão de guardador de carros, conhecido popularmente como flanelinha, é regulada por lei, exigindo cadastro no poder público. A realidade, porém, é que muitos atuam de forma ilegal, exigindo dinheiro do motorista com ameaças de que o veículo será danificado se não pagar. A polícia civil estará sempre pronta em defesa de quem precisar”, explicou o delegado titular da 77ª DP, Dr. Claudio Ascoli.

O Major Thiago Martins, Coordenador do Programa Segurança Presente Niterói, destacou a importância da ação integrada:

“A força-tarefa potencializa o resultado da operação tanto em estrutura como em capacidade operacional. As equipes do Segurança-Presente estão diuturnamente operando na repressão criminal e policiamento comunitário”.

A Operação Donos da Rua integra um conjunto de medidas da Prefeitura de Niterói, através do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, voltadas à segurança urbana, em ação integrada com as forças de segurança. Outras ações semelhantes estão previstas para ocorrer em diferentes regiões da cidade nos próximos dias.