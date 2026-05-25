Niterói: palestra na OAB Niterói vai debater a plataformização do trabalho e direitos humanos - Reprodução/Internet

Niterói: palestra na OAB Niterói vai debater a plataformização do trabalho e direitos humanosReprodução/Internet

Publicado 25/05/2026 11:46

Niterói - A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB Niterói realiza, no próximo dia 28 de maio de 2026, a palestra "Direitos Humanos, Erosão da Justiça do Trabalho e Plataformização das Relações Trabalhistas". O evento acontece no Auditório da OAB Niterói, a partir das 16:30, e conta com carga horária para estudantes.

Em um momento em que o mundo do trabalho passa por profundas transformações — marcadas pela expansão das plataformas digitais, pelo enfraquecimento de garantias trabalhistas e pelos crescentes desafios aos direitos humanos —, o tema assume relevância urgente para advogados, estudantes, operadores do direito e toda a sociedade. A palestra propõe uma análise crítica e aprofundada dessas questões, reunindo vozes de referência nacional.

A abertura do evento será conduzida pelo presidente da OAB Niterói, Dr. Pedro Gomes, e pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Dr. Guido Tiepolo Neto, ao lado da vice-presidente da Comissão, Dra. Clara Villar.

O evento conta com a presença de convidadas especiais de destaque: Alana Alves, coordenadora do VAT – Movimento Vida Além do Trabalho, e Antônia Ximenes, especialista em Direito do Trabalho e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra/PT e coordenadora da ESA/Niterói. As exposições ficam a cargo de Cássio Casagrande, professor de Direito Constitucional da UFF e procurador do MPT/RJ, e de Raquel Braga, juíza aposentada do TRT/RJ e conselheira da AJD – Associação Juízes e Juízas para a Democracia.

A iniciativa é uma realização da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB Niterói, com participação da ESA – Escola Superior de Advocacia. A OAB Niterói convida toda a comunidade jurídica, estudantes de Direito e a sociedade em geral a participar deste importante debate. A entrada é gratuita e o evento oferece carga horária para estudantes.