Niterói: capacitação será em um evento virtual de lançamento da iniciativa com todos os destinos participantesDivulgação

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Niterói - A cidade de Niterói foi selecionada para participar do projeto “Capacitação, Autodiagnósticos, Diagnósticos e Gêmeos Digitais de Destino”, da Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI).
A participação da Neltur surge a partir da premiação do projeto “Niterói Ecotur Sem Barreiras”, onde a instituição foi vencedora na categoria "Acessibilidade Turística" pelo Fórum Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes (FIDI).

A capacitação será em um evento virtual de lançamento da iniciativa com todos os destinos participantes.