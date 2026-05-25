Niterói: capacitação será em um evento virtual de lançamento da iniciativa com todos os destinos participantes - Divulgação

Niterói: capacitação será em um evento virtual de lançamento da iniciativa com todos os destinos participantesDivulgação

Publicado 25/05/2026 16:46

Niterói - A cidade de Niterói foi selecionada para participar do projeto “Capacitação, Autodiagnósticos, Diagnósticos e Gêmeos Digitais de Destino”, da Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI).

A participação da Neltur surge a partir da premiação do projeto “Niterói Ecotur Sem Barreiras”, onde a instituição foi vencedora na categoria "Acessibilidade Turística" pelo Fórum Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes (FIDI).



A capacitação será em um evento virtual de lançamento da iniciativa com todos os destinos participantes.