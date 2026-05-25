Niterói: equipe conseguiu realizar o resgate da capivara com segurança, evitando riscos ao animal e aos frequentadores do espaçoDivulgação
Guarda Municipal reintegra capivara resgatada em área de proteção ambiental
Animal foi encontrado na Praça do Largo do Marrão, em Santa Rosa, e levado para a Região Oceânica
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OAB promove palestra sobre Direitos Humanos, Trabalho e Plataformização
Tema assume relevância urgente para advogados, estudantes, operadores do direito e toda a sociedade
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