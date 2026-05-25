Niterói: equipe conseguiu realizar o resgate da capivara com segurança, evitando riscos ao animal e aos frequentadores do espaço - Divulgação

Niterói: equipe conseguiu realizar o resgate da capivara com segurança, evitando riscos ao animal e aos frequentadores do espaçoDivulgação

Publicado 25/05/2026 16:43

Niterói – Uma visitante inesperada despertou a curiosidade de quem passava pela Praça do Largo do Marrão, em Santa Rosa, nesta segunda-feira (25). Uma capivara apareceu circulando no local e mobilizou equipes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói para garantir a segurança do animal e da população.

Com técnicas especializadas de manejo de fauna silvestre, a equipe conseguiu realizar o resgate da capivara com segurança, evitando riscos ao animal e aos frequentadores do espaço. Após a captura, o animal foi reintegrado ao seu habitat natural, em uma área de preservação ambiental em Itaipu, na Região Oceânica.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal orienta a população a não interagir com animais silvestres para evitar ferimentos. Em casos de avistamento, a recomendação é entrar imediatamente em contato com a Guarda Municipal, pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para que o resgate seja realizado de forma correta. Os agentes são treinados e capacitados para a captura e reabilitação desses animais.

