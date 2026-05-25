Niterói: "Que façamos uma grande estreia e que este seja um campeonato marcado pela competição saudável e sem misoginia, racismo ou qualquer forma de opressão", destacou a primeira-dama Fernanda Neves - Divulgação

Niterói: "Que façamos uma grande estreia e que este seja um campeonato marcado pela competição saudável e sem misoginia, racismo ou qualquer forma de opressão", destacou a primeira-dama Fernanda NevesDivulgação

Publicado 25/05/2026 16:50 | Atualizado 25/05/2026 16:50

Niterói - A cidade de Niterói viveu um marco para o esporte universitário e para a juventude da cidade, com a realização da cerimônia de abertura dos Jogos Universitários de Niterói (JUN). O evento aconteceu no CT Niterói Joga em Rede — equipamento da Prefeitura de Niterói — e reuniu mais de 1.200 estudantes universitários, representantes de mais de 26 atléticas da cidade, lideranças acadêmicas, autoridades públicas e convidados especiais, marcando o início oficial da primeira edição do campeonato.

“Os Jogos Universitários representam mais do que uma competição esportiva. O JUN fortalece a convivência entre os jovens, movimenta a cidade e amplia as oportunidades para a juventude universitária. Niterói seguirá investindo em projetos que incentivem o esporte, a educação e a participação dos estudantes na vida da cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A cerimônia marcou o início oficial das disputas esportivas e reuniu estudantes de diferentes universidades em um ambiente de integração, celebração e espírito esportivo. O campeonato conta com apoio da Prefeitura de Niterói e será realizado ao longo das próximas semanas com a participação de atléticas de toda a cidade. “O JUN virou realidade. Niterói é uma cidade universitária e uma potência no esporte. Esse evento reflete isso. Já são mais de 1.500 atletas inscritos e 26 atléticas na primeira edição de muitas que ainda virão”, contou o coordenador municipal da Juventude, João Pedro Boechat.

Idealizado pela Liga das Atléticas de Niterói, o JUN nasce com a proposta de consolidar um novo capítulo para o esporte universitário no município, reunindo competição, integração, entretenimento e valorização da juventude universitária em uma estrutura inédita na cidade.

“Recuperamos esse espaço, que antes era o antigo Tio Sam e hoje é o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, para oferecer mais dignidade e oportunidades aos estudantes da rede pública de Niterói. Vamos proporcionar momentos de alegria, integração e convivência por aqui”, celebrou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Durante a cerimônia, as atléticas realizaram suas entradas oficiais representando cursos de graduação e universidades de toda a cidade, em um momento marcado pela participação ativa das torcidas, baterias universitárias e delegações acadêmicas. O evento também foi marcado pelos discursos das lideranças presentes, reforçando o papel do esporte universitário na construção de políticas públicas voltadas para a juventude.

“A juventude é o presente, e Niterói é uma cidade que acredita e investe nos jovens. Que façamos uma grande estreia e que este seja um campeonato marcado pela competição saudável e sem misoginia, racismo ou qualquer forma de opressão”, destacou a primeira-dama Fernanda Neves.

Também estiveram presentes o subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Zeca Azevedo; o vice-reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fabio Passos; autoridades municipais, representantes institucionais e lideranças ligadas ao esporte, à educação e à juventude.

Clima de competição - Entre as atléticas, o clima era de animação e expectativa para o início das competições. Aluno de Química da Universidade Federal Fluminense (UFF), Hugo Wermelinger destacou a dedicação da equipe para os jogos. “Somos uma atlética pequena, então temos um número reduzido de atletas inscritos, mas vamos dar o máximo dentro da quadra para tentar conquistar a competição”, afirmou. Já a estudante de Turismo da UFF Íris Andrade ressaltou a importância da valorização do esporte universitário no município. “O que mais anima na abertura é ser um desfile. Há muito tempo os Jogos Universitários não são valorizados e ver a Prefeitura de Niterói valorizando isso, principalmente internamente, é muito legal”, disse.