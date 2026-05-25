Niterói: Marcos Griot se apresenta na 1ª edição do Festival das Artes CircensesDivulgação
"Para ressignificar a relação da cidade com o Circo, é preciso reconhecê-lo como expressão artística viva e relevante. Um evento como o FACIN é uma grande oportunidade para valorizar e divulgar as pesquisas de grupos locais, contribuir na formação de plateias, incentivar novos talentos, e assim, fomentar a cena niteroiense de circo contemporâneo", aponta Ricardo Gadelha, idealizador e produtor do Festival.
Quarta-feira (03/06)
- Das 6h às 8h: oficina de acrobacia aérea com o “Fantástico Mundo do Circo” na Praia da Boa Viagem;
- 19h: abertura do festival com o show de variedades circenses “Noite de Gala” no Theatro Municipal de Niterói (acessibilidade com intérprete de LIBRAS).
Elenco da Noite de Gala: DENI LOMELI com o número de monociclo “Ensaio sobre o Belo”; ELISA CALDEIRA com o número de perna de pau “Barbie Bailarina”; JONATHAN CERICOLA (palhaço Pão de Ló) e ALEXANDRE ANDRADE, do Circo Teatro Saltimbanco, com “Reprise de Picadeiro”; MARCOS GRIOT com número de Magia Cômica; HORACIO STORANI (O Homem Bola); VAL MARTINS e YOHANA RANGEL (Grupo Fantástico Mundo do Circo) com o número de duo em trapézio “Tempo de Nós”; RICARDO GADELHA ( Cia Gadelha Arte Multilinguagem) acrobacias em bambus gigantes: THALITA XAVIER (palhaça Tita) como Mestra de Cerimônias.
Quinta-feira (04/06)
Atividades ao ar livre no Campo de São Bento:
OFICINAS, das 09h às 11h
- Oficina de perna para criança: com o Coletivo Flutuandas;
- Oficina de perna para adultos iniciados: LAB PERNALTA, com Elisa Caldeira e Davi Maia.
ATRAÇÕES
- Intervenções com Tenda da Bubu, 10h30h às 12h;
- Cortejo musical, das 11h às 12h30.
Sexta-feira (05/06)
Centro Cultural Cauby Peixoto (Fonseca)
- Das 14h às 17h: Oficina Comicidade Circense, com Jonathan Cericola (do Circo Teatro Saltimbanco);
- 19h: espetáculo internacional “Yo Soy Américo”, com a argentina Camila Basterra (acessibilidade com intérprete de LIBRAS).
Sábado (06/06)
Centro Eco Cultural Sueli Pontes (Piratininga)
- 11h: espetáculo “Circo Delivery”, com Deni Lomeli;
- 16h: espetáculo “Asfalto”, com Elisa Caldeira (palhaça Uni) e Davi Maia (palhaço Aipim).
Domingo (07/06)
Centro Eco Cultural Sueli Pontes (Piratininga)
- 11h: espetáculo “Meu Pequeno Circo Mágico”, com Marcos Griot;
- 16h: espetáculo “A Fresta do Sonho”, com o grupo Nave de Pandora.
FACIN - I FESTIVAL DAS ARTES CIRCENSES EM NITERÓI
03 a 07 de junho
Classificação etária: livre
Ingressos: gratuitos (retirar 1 hora antes do início do espetáculo)
Email: festivaldasartescircenses@gmail.com
Informações: https://www.instagram.com/festivaldasartescircenses
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