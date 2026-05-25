Niterói: Marcos Griot se apresenta na 1ª edição do Festival das Artes Circenses - Divulgação

Niterói: Marcos Griot se apresenta na 1ª edição do Festival das Artes CircensesDivulgação

Publicado 25/05/2026 17:16

Niterói - De 03 a 07 de junho, a Cidade Sorriso será um grande e lindo picadeiro! Isso porque o 1º Festival das Artes Circenses em Niterói (FACIN) reunirá artistas da cidade e atrações convidadas do Brasil e do exterior para um encontro vibrante com o respeitável público. Ocupando equipamentos culturais com uma programação totalmente gratuita, plural e acessível, o evento terá espetáculos, cortejo, oficinas, apresentação internacional e até um show de variedades circenses no Theatro Municipal de Niterói.

Criado pelo palhaço niteroiense Ricardo Gadelha, o festival dialoga com a tradição do circo e suas vertentes contemporâneas, com o objetivo de promover, valorizar e difundir as artes circenses nas diferentes regiões da cidade de Niterói, numa celebração da criatividade, do corpo em movimento e da diversidade cultural.



"Para ressignificar a relação da cidade com o Circo, é preciso reconhecê-lo como expressão artística viva e relevante. Um evento como o FACIN é uma grande oportunidade para valorizar e divulgar as pesquisas de grupos locais, contribuir na formação de plateias, incentivar novos talentos, e assim, fomentar a cena niteroiense de circo contemporâneo", aponta Ricardo Gadelha, idealizador e produtor do Festival.

Ao unir tradição e inovação, arte e cidadania, o festival pretende transformar Niterói em um picadeiro a céu aberto, onde o riso, a poesia e o risco circense encantem e provoquem novas formas de olhar o mundo. O 1º FACIN é uma realização da Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

PROGRAMAÇÃO:



Quarta-feira (03/06)



- Das 6h às 8h: oficina de acrobacia aérea com o “Fantástico Mundo do Circo” na Praia da Boa Viagem;



- 19h: abertura do festival com o show de variedades circenses “Noite de Gala” no Theatro Municipal de Niterói (acessibilidade com intérprete de LIBRAS).



Elenco da Noite de Gala: DENI LOMELI com o número de monociclo “Ensaio sobre o Belo”; ELISA CALDEIRA com o número de perna de pau “Barbie Bailarina”; JONATHAN CERICOLA (palhaço Pão de Ló) e ALEXANDRE ANDRADE, do Circo Teatro Saltimbanco, com “Reprise de Picadeiro”; MARCOS GRIOT com número de Magia Cômica; HORACIO STORANI (O Homem Bola); VAL MARTINS e YOHANA RANGEL (Grupo Fantástico Mundo do Circo) com o número de duo em trapézio “Tempo de Nós”; RICARDO GADELHA ( Cia Gadelha Arte Multilinguagem) acrobacias em bambus gigantes: THALITA XAVIER (palhaça Tita) como Mestra de Cerimônias.



Quinta-feira (04/06)



Atividades ao ar livre no Campo de São Bento:



OFICINAS, das 09h às 11h



- Oficina de perna para criança: com o Coletivo Flutuandas;



- Oficina de perna para adultos iniciados: LAB PERNALTA, com Elisa Caldeira e Davi Maia.



ATRAÇÕES



- Intervenções com Tenda da Bubu, 10h30h às 12h;



- Cortejo musical, das 11h às 12h30.



Sexta-feira (05/06)



Centro Cultural Cauby Peixoto (Fonseca)



- Das 14h às 17h: Oficina Comicidade Circense, com Jonathan Cericola (do Circo Teatro Saltimbanco);



- 19h: espetáculo internacional “Yo Soy Américo”, com a argentina Camila Basterra (acessibilidade com intérprete de LIBRAS).



Sábado (06/06)



Centro Eco Cultural Sueli Pontes (Piratininga)



- 11h: espetáculo “Circo Delivery”, com Deni Lomeli;



- 16h: espetáculo “Asfalto”, com Elisa Caldeira (palhaça Uni) e Davi Maia (palhaço Aipim).



Domingo (07/06)



Centro Eco Cultural Sueli Pontes (Piratininga)



- 11h: espetáculo “Meu Pequeno Circo Mágico”, com Marcos Griot;



- 16h: espetáculo “A Fresta do Sonho”, com o grupo Nave de Pandora.