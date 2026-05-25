Niterói: Cine Fonseca inaugura uma programação mensal gratuita no Centro Cultural Cauby Peixoto, com exibição de curtas e longas-metragens brasileirosDivulgação
Centro Cultural Cauby Peixoto lança Cine Fonseca com sessões gratuitas de cinema
Na estreia será exibido o longa-metragem Kasa branca, premiado no Festival do Rio
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Evento gratuito acontece no MAC e é realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro
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