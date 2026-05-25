Niterói: Cine Fonseca inaugura uma programação mensal gratuita no Centro Cultural Cauby Peixoto, com exibição de curtas e longas-metragens brasileiros - Divulgação

Niterói: Cine Fonseca inaugura uma programação mensal gratuita no Centro Cultural Cauby Peixoto, com exibição de curtas e longas-metragens brasileirosDivulgação

Publicado 25/05/2026 16:59

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto recebe, na próxima quarta-feira (27), às 18h30, a estreia do Cine Fonseca, nova iniciativa gratuita de exibição audiovisual voltada para jovens estudantes da rede pública e para o público em geral. A sessão de abertura acontece no jardim em frente ao casarão histórico, no Fonseca, com a exibição do longa-metragem "Kasa Branca", dirigido por Luciano Vidigal.

O filme acompanha a trajetória de Dé, um jovem da periferia do Rio de Janeiro. Ao descobrir que sua avó está em estágio avançado de Alzheimer, ele conta com a ajuda dos amigos para transformar os últimos dias dela em experiências de afeto, cuidado e celebração da vida. A obra aborda amizade, pertencimento e relações comunitárias, tendo recebido destaque em festivais nacionais e internacionais. No Festival do Rio, por exemplo, foram quatro prêmios, incluindo Melhor Direção de Ficção para Luciano Vidigal, que se tornou o primeiro diretor negro a vencer na categoria; Melhor Ator Coadjuvante (Diego Francisco); Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora.

“O cinema é uma linguagem fundamental da cultura brasileira e garantir acesso gratuito a esse tipo de experiência também é fortalecer o direito à cultura nos territórios. O Cine Fonseca nasce aproximando o audiovisual da população, formando público e reafirmando a potência cultural da Zona Norte de Niterói”, afirmou a secretária das Culturas de Niterói, Júlia Pacheco.

O Cine Fonseca inaugura uma programação mensal gratuita no Centro Cultural Cauby Peixoto, com exibição de curtas e longas-metragens brasileiros. A proposta é ampliar o acesso ao cinema na Zona Norte de Niterói, incentivar a formação de público e fortalecer a circulação audiovisual nos territórios.

“A proposta do Cine Fonseca é consagrar o Centro Cultural da Zona Norte como um novo lugar de exibições. Vamos exibir curtas e longas na área externa e no teatro do bairro que já teve duas salas de cinema”, destacou Leandro Santana, diretor do Centro Cultural Cauby Peixoto.

A iniciativa também reforça o papel dos equipamentos culturais públicos na democratização do acesso ao audiovisual e na garantia do direito à cultura. Com programação gratuita e permanente, o Cine Fonseca busca aproximar o público do cinema brasileiro e consolidar novos espaços de encontro, convivência e formação cultural na Zona Norte de Niterói.