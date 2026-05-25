Niterói: primeiro item do Edital esclarece que a seleção visa a participação das escolas no Carnaval Oficial de Niterói 2027 - Divulgação

Niterói: primeiro item do Edital esclarece que a seleção visa a participação das escolas no Carnaval Oficial de Niterói 2027Divulgação

Publicado 25/05/2026 17:05

Niterói - A Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo - publicou no Diário Oficial, no dia 16 de maio, o Edital de Chamamento Público para recebimento de subvenções para as agremiações que desfilam no Caminho Niemeyer, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2027. As inscrições podem ser feitas até 18 de junho de 2026, na sede de Neltur, Estrada Leopoldo Fróes, 773, em São Francisco, de forma gratuita e mediante protocolo da documentação exigida nesta publicação. O Edital e seus anexos estão disponibilizados endereço eletrônico http://www.www.neltur.com.br

O primeiro item do Edital esclarece que a seleção visa a participação das escolas no Carnaval Oficial de Niterói 2027, desde que sejam organizações da sociedade civil, legalmente constituídas como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, de natureza cultural e que tenham por finalidade a promoção do carnaval.



Entre outros quesitos, no Artigo 13 do edital diz: Fica vedada, durante os desfiles oficiais do Carnaval de Niterói a utilização de enredos, alegorias, fantasias, faixas, materiais gráficos, elementos cinematográficos, conteúdos visuais, ou quaisquer manifestações que configurem: Propaganda político partidária, promoção pessoal de agentes públicos, pré-candidatos, candidatos ou detentores de mandato eletivo, pedido explicito ou implícito de voto, exaltação de partidos políticos, utilização do desfile para finalidade eleitoral ou de campanha política.

