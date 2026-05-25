Niterói: Banda Um Amô faz apresentação gratuita no Mercado Municipal - Divulgação

Niterói: Banda Um Amô faz apresentação gratuita no Mercado MunicipalDivulgação

Publicado 25/05/2026 17:12

Niterói - O grupo Um Amô realiza apresentação nesta terça-feira (26), às 19h, no Mercado Municipal de Niterói. Formada por mulheres, a banda vem circulando por rodas de samba, eventos culturais e festivais no Brasil e no exterior, com repertório inspirado nas baterias das escolas de samba cariocas.



O show acontece após mais uma participação do grupo no Samba Convida, evento realizado em Portugal e voltado à música brasileira. "O samba tem essa capacidade de aproximar pessoas e criar identificação em diferentes lugares. Foi uma experiência importante para o grupo e agora voltamos para tocar em casa", afirma a vocalista Mariana Braga. A apresentação integra a programação cultural do Mercado Municipal de Niterói.

Sobre o Um Amô



A banda Um Amô é formada por Mariana Braga (voz, violão e cavaquinho), Thalita Santos (surdos), Allana Marinho (tamborim e repique) e Bia Tinoco (caixa). O repertório e a identidade musical do grupo são inspirados nas baterias das escolas de samba cariocas, combinando elementos tradicionais do samba-enredo com arranjos contemporâneos.



Serviço



Um Amô – Samba

26 de maio | 19h

Mercado Municipal de Niterói

Entrada gratuita

