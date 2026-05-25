Niterói: Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe o espetáculo Menina Mojubá - Divulgação

Niterói: Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe o espetáculo Menina MojubáDivulgação

Publicado 25/05/2026 17:22

Niterói - Partindo do princípio de que a falta de conhecimento é o que sustenta a intolerância religiosa, Menina Mojubá coloca a existência de uma entidade de origem afro-brasileira no coração do debate, com o objetivo de questionar e desconstruir preconceitos. A peça, que já foi vista por mais de 15 mil pessoas, chega ao Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, nesta sexta-feira (29), às 19h30. Os ingressos custam R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira). Em cena, Marcela Treze (atriz e dramaturga) e Gabriel Gama (ator e diretor) e apresentação musical de Mayombe Masai.

Desconstruindo estereótipos e convidando o público a uma reflexão mais sensível e humanizada sobre as religiões de matriz africana, Menina Mojubá oferece uma nova perspectiva sobre a figura da pombagira Menina. A montagem proporciona uma experiência imersiva que inclui música ao vivo, aromas de ervas e elementos da ritualística de terreiro. “A gente espera despertar identificação, pertencimento e até nostalgia em quem vive essa realidade. E empatia em quem não vive. Queremos provocar interesse pelas narrativas de axé e lançar um novo olhar sobre essa figura tão marginalizada na nossa sociedade. Que as pessoas percebam a força dessa figura feminina”, conta Marcela Treze.

Com uma trajetória rara, o espetáculo ampliou alcance, lotou salas de teatro e conquistou um público fiel, acumulando mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Um movimento pouco comum em produções independentes, frequentemente atravessadas pela dificuldade de se manter. A força dessa caminhada já levou a montagem a diferentes territórios do país, com apresentações em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí e Rio Grande do Norte. Além disso, o espetáculo acumula 20 prêmios e 24 indicações no formato de esquete, consolidando-se como uma obra de forte impacto social e artístico.

“As primeiras apresentações de Menina Mojubá tinham cinco pessoas. Já fizemos temporadas com cerca de 30 espectadores por sessão. A conta não fechava. Tudo isso poderia ter nos feito desistir, mas tivemos muita força para continuar. O que mais me orgulha é termos acreditado e mantido o projeto vivo”, destaca Marcela.

Menina Mojubá é um espetáculo essencialmente pautado na ancestralidade, sendo também um movimento de reconhecimento e valorização das entidades de matrizes africanas, muitas vezes mal compreendidas e estigmatizadas na sociedade. “Todos os dias antes de começar a apresentação, eu peço aos meus guias que entreguem aquilo que as pessoas buscam ali. Peço para que saiam encantados pela beleza de pombagira e certos que essa entidade transmite amor”, conclui.



SINOPSE



Uma criança brasileira cresce nas ruas e descobre carregar consigo uma força ancestral. Se torna uma pombagira após seu trágico falecimento, tornando-se uma figura poderosa no mundo espiritual, capaz de proteger e livrar todos que tenham caminhos semelhantes aos seus. A história entrega um verdadeiro presente ancestral, apresentando ao espectador elementos da ritualística de terreiro: sons do tambor, aroma das ervas e pontos cantados. Assim são apresentadas as entidades, suas vestimentas, trejeitos e forças, em uma experiência que une dança, música e muita energia feminina.



FICHA TÉCNICA



Elenco: Marcela Treze e Gabriel Gama

Apresentação musical: Mayombe Masai

Direção: Gabriel Gama

Dramaturgia: Marcela Treze

Direção Musical: César Lira

Figurino: Wanderley Gomes

Preparação Corporal: Cátia Costa

Iluminação: Isabella Castro

Assistência de Iluminação e Operação de Luz: Junio Nascimento

Assistência de Produção: Veronica Treze

Operação de Som: Pedro Treze

Design: Lucas Aguiar

Contrarregra: Schneider

Assessoria de Imprensa: Monteiro Assessoria

SERVIÇO



Data: 29 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói - RJ

Classificação indicativa: 10 anos

Ingressos: R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira)