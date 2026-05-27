Niterói: apresentação reforça o reconhecimento da política cultural desenvolvida em Niterói e projeta a experiência do Centro Cultural Cauby Peixoto como referência no debate nacional sobre democratização do acesso à cultura - Divulgação

Niterói: apresentação reforça o reconhecimento da política cultural desenvolvida em Niterói e projeta a experiência do Centro Cultural Cauby Peixoto como referência no debate nacional sobre democratização do acesso à culturaDivulgação

Publicado 27/05/2026 07:58

Niterói - O vereador Leonardo Giordano apresentou nesta semana uma pesquisa sobre o Centro Cultural Cauby Peixoto durante o XV Seminário Internacional de Políticas Culturais, realizado na Fundação Casa de Rui Barbosa. O trabalho teve como foco a experiência do primeiro equipamento cultural público da Zona Norte de Niterói e sua contribuição para o debate sobre cultura, território e políticas públicas.

A pesquisa analisa a implantação do Centro Cultural Cauby Peixoto, no bairro Fonseca, a partir de seu papel como equipamento estruturante da política de descentralização cultural de Niterói. O estudo destaca como a presença do espaço amplia o acesso à cultura, fortalece vínculos comunitários, valoriza a memória local e reafirma a cultura como direito a partir do território.

Inaugurado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, o Centro Cultural Cauby Peixoto funciona em um casarão histórico restaurado e reúne teatro, salas de ensaio, espaços expositivos, ambientes multiuso e áreas de convivência voltadas à criação, à formação e à preservação da memória da Zona Norte da cidade.

“O Centro Cultural Cauby Peixoto representa uma experiência concreta de política pública construída com presença no território e compromisso com o direito à cultura. Poder compartilhar essa trajetória em um espaço como o Seminário Internacional de Políticas Culturais é também contribuir com o debate sobre cidades mais democráticas, inclusão cultural e participação social”, afirmou Leonardo Giordano, vereador de Niterói, presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio da Câmara Municipal e ex-secretário municipal das Culturas.

Promovido pela Fundação Casa de Rui Barbosa, instituição vinculada ao Ministério da Cultura, o seminário reúne anualmente pesquisadores, gestores públicos, estudantes e agentes culturais de diferentes regiões do Brasil e da América Latina para refletir sobre os desafios contemporâneos das políticas culturais e compartilhar experiências desenvolvidas em diferentes territórios.

A apresentação reforça o reconhecimento da política cultural desenvolvida em Niterói e projeta a experiência do Centro Cultural Cauby Peixoto como referência no debate nacional sobre democratização do acesso à cultura, cidadania cultural e políticas públicas conectadas às realidades dos territórios.