Niterói: apresentação reforça o reconhecimento da política cultural desenvolvida em Niterói e projeta a experiência do Centro Cultural Cauby Peixoto como referência no debate nacional sobre democratização do acesso à culturaDivulgação
Leonardo Giordano apresentou pesquisa histórica sobre o Centro Cultural Cauby Peixoto em Seminário Internacional
Apresentação integrou a programação do XV Seminário Internacional de Políticas Culturais, um dos principais espaços de reflexão e intercâmbio sobre políticas culturais do Brasil e da América Latina
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Aprendiz Musical lança podcast para comemorar 25 anos
Professores, alunos, gestores e maestros contam suas histórias pessoais de superação e inclusão, vividas a partir do Aprendiz
Sucesso de público, ilusionista Lucas Toledo volta à Sala Nelson
Artista retorna a Niterói para mais uma temporada que promete lotar novamente o teatro do Reserva Cultural
Câmara de Niterói aprova criação da Rede Municipal de Cursinhos Populares
PL 330/2025 fortalece e integra iniciativas gratuitas de preparação para o ENEM voltadas a estudantes inscritos no CadÚnico; texto segue para sanção da Prefeitura
Peças de teatro agitam o palco do Municipal
Artecorpo Teatro e Cia prepara uma verdadeira maratona cênica neste fim de semana
Menina Mojubá se apresenta no Teatro Popular Oscar Niemeyer
Peça é fenômeno de público e já lotou salas de teatro em diversas cidades
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