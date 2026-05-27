Niterói: evento contará com exposições, oficinas, intervenções artísticas e ações educativas voltadas à preservação ambiental, ao cuidado coletivo e à troca de saberes - Divulgação

Niterói: evento contará com exposições, oficinas, intervenções artísticas e ações educativas voltadas à preservação ambiental, ao cuidado coletivo e à troca de saberesDivulgação

Publicado 27/05/2026 08:26

Niterói - Arte, educação ambiental, sustentabilidade e participação social marcam a programação gratuita da Semana do Meio Ambiente no Centro EcoCultural Sueli Pontes, que acontece nos dias 29 e 30 de maio, das 10h às 17h, em Niterói. Realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, a iniciativa reúne escolas, moradores e visitantes em dois dias de atividades voltadas à conscientização ambiental e ao fortalecimento da relação entre cultura, natureza e território.



Um dos destaques desta edição será o lançamento da implementação da Norma ISO no espaço, iniciativa inédita que reforça o compromisso do Centro EcoCultural Sueli Pontes com práticas sustentáveis, gestão ambiental e cuidado permanente com o território. O anúncio marca um novo momento para o equipamento, consolidando o espaço como referência na articulação entre cultura, meio ambiente e desenvolvimento sustentável na cidade.



Com uma programação diversa e aberta ao público, o evento contará com exposições, oficinas, intervenções artísticas e ações educativas voltadas à preservação ambiental, ao cuidado coletivo e à troca de saberes.



“Pensar o meio ambiente também é pensar o território, a memória, os saberes e a forma como nos relacionamos com a cidade. A Semana do Meio Ambiente no Centro EcoCultural Sueli Pontes nasce desse encontro entre cultura, educação e sustentabilidade, promovendo experiências de troca, aprendizado e participação coletiva. Neste ano, o lançamento da implementação da Norma ISO reforça esse compromisso e representa um passo importante para o futuro do espaço”, afirmou a Secretária Municipal das Culturas de Niterói, Júlia Pacheco.



Na sexta-feira (29), a programação será dedicada especialmente à recepção de escolas, com atividades voltadas à educação ambiental e à sensibilização sobre sustentabilidade e cidadania. Já no sábado (30), o espaço estará aberto ao público em geral e à comunidade do entorno, promovendo um dia de convivência, aprendizado e troca de experiências.



A Semana do Meio Ambiente também contará com a participação de iniciativas e coletivos comprometidos com práticas sustentáveis, além da presença de representantes da associação de pescadores, fortalecendo o diálogo com saberes tradicionais, modos de vida ligados ao território e a memória viva da região.



Ao unir arte, educação ambiental e sustentabilidade em uma programação gratuita e aberta à cidade, o Centro EcoCultural Sueli Pontes reafirma seu compromisso com a promoção da cultura como direito e com a construção de práticas mais conscientes e sustentáveis no cotidiano.



SERVIÇO



Semana do Meio Ambiente no Centro Eco Cultural Sueli Pontes

29 e 30 de maio

Das 10h às 17h

Centro Eco Cultural Sueli Pontes

Av. Celso Kelly, 378 - Piratininga - Niterói - RJ

Entrada gratuita