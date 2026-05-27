Niterói: Oficina das Minas trouxe para a cidade a inclusão de mulheres no aprendizado na prática de instrumentos de samba - Divulgação

Niterói: Oficina das Minas trouxe para a cidade a inclusão de mulheres no aprendizado na prática de instrumentos de sambaDivulgação

Publicado 27/05/2026 08:35

Niterói - Esta aberta à inscrição para o projeto social “Casa da Música Oficina das Minas”, com aulas gratuitas de cavaco, violão, pandeiro, percussão geral e preparação vocal, que irão acontecer todas as sextas-feiras, à tarde, na Universidade Federal Fluminense, no campus do Gragoatá, no Instituto de Artes e Comunicação Social – Iacs. A grande novidade deste ano é que o projeto Oficina das Minas passa a integrar a universidade como projeto de extensão acadêmica, e, com isso, todas as alunas receberão um certificado emitido pela Universidade como uma oficina de prática musical, atestando o nível de aprendizado de cada aluna.O projeto acontece desde 2023 e já matriculou mais de 1500 alunas ao longo desses últimos anos. Neste primeiro trimestre o projeto vai matricular 200 alunas, dividindo as oficinas nos módulos de iniciantes e avançado. Idealizado pela jornalista, produtora cultural e pesquisadora Camille Siston, o projeto é financiado pelo Fomento Indireto, através da Lei de ISS promovido pela Prefeitura de Niterói e Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, o projeto tem o apoio da Secretaria da Mulher e da Universidade Federal Fluminense.O primeiro ciclo de 2026 terá duração de três meses, e, em setembro, será feito um novo processo de inscrição, possibilitando assim a oportunidade de mais mulheres participar do projeto.Financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei de ISS de Niterói, a Oficina das Minas trouxe para a cidade de Niterói a inclusão de mulheres no aprendizado na prática de instrumentos de samba, e oferece aulas de música na ajuda do processo terapêutico na autoestima de mulheres que estão em tratamento no CEAM, dedicando 15% das vagas para a Secretaria da Mulher. A proposta da Oficina das Minas é trazer para a vida de centenas de mulheres um espaço agregador e que incentive as alunas a ocuparem os espaços público e privado com seus instrumentos e fazer roda de samba.Como “Lugar de mulher é onde ela quiser” a Oficina das Minas realiza uma vez por mês o aulão coletivo, que acontece no Bento’s Bar, em Icaraí, e todas as alunas se reúnem em um espaço publico, ensaiando o repertório das músicas praticadas em sala de aula, reunindo as cinco modalidades: cavaco, violão, pandeiro, percussão geral e preparação vocal, que serão ministradas respectivamente pelas professoras: Dayse do Banjo, Valéria Gomes, Mari Araújo, Suellen Pachoal e Luiza Dionizio.A Oficina das Minas insere em seu objetivo social o combate à invisibilidade da mulher no samba, e utiliza a arte como inclusão de pautas de diversas camadas sociais no combate ao machismo estrutural, como, por exemplo, o combate ao etarismo, a homofobia, ocupação de espaços para realização de roda de samba, ajuda no tratamento terapêutico para mulheres vítima de violência doméstica e a construção de um espaço comum onde mulheres são acolhidas e passam a ter possibilidade de ressignificar suas vidas.Como fazer a inscrição: