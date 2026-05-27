Niterói: Oficina das Minas trouxe para a cidade a inclusão de mulheres no aprendizado na prática de instrumentos de sambaDivulgação
O projeto acontece desde 2023 e já matriculou mais de 1500 alunas ao longo desses últimos anos. Neste primeiro trimestre o projeto vai matricular 200 alunas, dividindo as oficinas nos módulos de iniciantes e avançado. Idealizado pela jornalista, produtora cultural e pesquisadora Camille Siston, o projeto é financiado pelo Fomento Indireto, através da Lei de ISS promovido pela Prefeitura de Niterói e Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, o projeto tem o apoio da Secretaria da Mulher e da Universidade Federal Fluminense.
O primeiro ciclo de 2026 terá duração de três meses, e, em setembro, será feito um novo processo de inscrição, possibilitando assim a oportunidade de mais mulheres participar do projeto.
Financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei de ISS de Niterói, a Oficina das Minas trouxe para a cidade de Niterói a inclusão de mulheres no aprendizado na prática de instrumentos de samba, e oferece aulas de música na ajuda do processo terapêutico na autoestima de mulheres que estão em tratamento no CEAM, dedicando 15% das vagas para a Secretaria da Mulher. A proposta da Oficina das Minas é trazer para a vida de centenas de mulheres um espaço agregador e que incentive as alunas a ocuparem os espaços público e privado com seus instrumentos e fazer roda de samba.
Como “Lugar de mulher é onde ela quiser” a Oficina das Minas realiza uma vez por mês o aulão coletivo, que acontece no Bento’s Bar, em Icaraí, e todas as alunas se reúnem em um espaço publico, ensaiando o repertório das músicas praticadas em sala de aula, reunindo as cinco modalidades: cavaco, violão, pandeiro, percussão geral e preparação vocal, que serão ministradas respectivamente pelas professoras: Dayse do Banjo, Valéria Gomes, Mari Araújo, Suellen Pachoal e Luiza Dionizio.
A Oficina das Minas insere em seu objetivo social o combate à invisibilidade da mulher no samba, e utiliza a arte como inclusão de pautas de diversas camadas sociais no combate ao machismo estrutural, como, por exemplo, o combate ao etarismo, a homofobia, ocupação de espaços para realização de roda de samba, ajuda no tratamento terapêutico para mulheres vítima de violência doméstica e a construção de um espaço comum onde mulheres são acolhidas e passam a ter possibilidade de ressignificar suas vidas.
Como fazer a inscrição:
https://forms.gle/swmSA6qqnch4BvUJ8
05/06 - TÉRMINO DA PRÉ-INSCRIÇÃO
08/06 - RESULTADO PRELIMINAR
DE 09 A 12/06 - MATRÍCULA NO LOCAL (IACS UFF GRAGOATÁ - HORÁRIO: DE 14H ÀS 18H)
19/06: INÍCIO DAS AULAS
SERVIÇO:
Projeto: Oficina das Minas
Idealização: CSISTON Produção Integrada
Onde ocorrem as aulas: Iacs (Instituto de Artes e Comunicação Social), campus do Gragoatá, na Universidade Federal Fluminense.
Endereço: Campus do Gragoatá - Bloco J - Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n - São Domingos – Niterói/RJ
Dúvidas e informações: oficinadasminasrj@gmail.com
Site: www.oficinadasminas.com.br
Empresa incentivadora: Ecoponte
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.