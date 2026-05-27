Niterói: O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, reforçou o pioneirismo do município com o Niterói EmpreendedoraEvelen Gouvêa
O programa está destinando cerca de R$ 200 milhões a Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, startups, permissionários e microempresas da cidade. Os recursos são provenientes do Tesouro Municipal e a operacionalização do crédito é feita por meio de uma parceria inédita entre a Prefeitura, o Banco Santander e a plataforma tecnológica Open Co.
“O Niterói Empreendedora é a consolidação de uma política pública voltada para quem verdadeiramente faz a economia da nossa cidade girar na ponta: o pequeno empresário, o trabalhador autônomo e o microempreendedor. O papel do município é criar as condições necessárias para que esses negócios prosperem, gerem empregos e distribuam renda. Estamos utilizando a solidez fiscal do Tesouro Municipal para garantir um crédito acessível e humano, algo que o mercado tradicional muitas vezes nega a essas pessoas. Ver o crescimento de escritórios, consultorias e pequenos comércios que resistiram à pandemia e hoje voltam a crescer nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para o desenvolvimento sustentável de Niterói”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
A advogada Lianna Couto elogiou os esforços da Prefeitura em torno do empresariado municipal, citou o auxílio durante o período da pandemia e destacou a importância do programa atual.
“Estou aqui no município há seis anos, abri o meu escritório em janeiro de 2020, veio a pandemia e fechou tudo. Reabri em julho do mesmo ano e a Prefeitura acolheu todos os empreendedores. Hoje vejo essa oportunidade como mais uma forma de crescimento e reconhecimento pelo trabalho que venho fazendo no município”, disse Lianna Couto.
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, reforçou o pioneirismo do município com o Niterói Empreendedora.
“É um projeto inédito. No Brasil não existe nada assim. A gestão do prefeito Rodrigo Neves tem tido um carinho muito grande com o empresariado local. Estamos com uma missão muito importante que é estar atento aos problemas de nossa cidade. Temos certeza absoluta de que hoje estamos com mais uma entrega importante para a cidade”, explicou o secretário Luiz Paulino.
O secretário municipal de Fazenda, Cesar Augusto Barbiero, agradeceu a confiança dos empresários da cidade que acreditaram no projeto.
“Vocês são a parte mais importante desse projeto. A responsabilidade é mútua. A nossa responsabilidade é financiar o empresariado de Niterói, enquanto a de vocês é, junto com a Prefeitura, trabalhar nessa política pública. É importante que esse dinheiro retorne, não apenas com ganhos financeiros, mas com ganhos sociais também.”, reforçou César Barbiero.
Renata Torres é CEO da Tantti, empresa de consultoria, análise e gestão governamental, e comentou o quanto o Niterói Empreendedora abre portas.
“O Niterói Empreendedora representa a possibilidade do meu negócio se profissionalizar na área comercial, vender mais e crescer para trazer mais resultados para a cidade. Esse equilíbrio entre ações, junto com os empresários, é algo que a gente nunca viu no Brasil e é motivo de muito orgulho participar”, afirmou Renata Torres.
Para a empreendedora Tânia Bastos, o empréstimo foi determinante para aumentar o número de funcionários e o potencial de seus negócios.
“Tenho dois empreendimentos que se complementam. A minha ideia foi me inscrever no programa e aumentar a minha empresa, trazer mais emprego para a cidade. Saí de dois empregados para quatro, ou seja, o crédito está ajudando muito”, comemorou Tânia Bastos.
Também estiveram presentes na cerimônia o secretário de Governo, Paulo Bagueira; a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma; o coordenador de operações da Open Co. Vitor Cuerva, além de vereadores.
Como participar
· Até R$ 21 mil para Microempreendedores Individuais (MEI) e profissionais autônomos e liberais;
· Até R$ 50 mil para startups;
· Até R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornais da cidade;
· Até R$ 200 mil para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);
· Até R$ 300 mil para projetos especiais.
Os interessados podem realizar a inscrição online pelo site https://sites.niteroi.rj.gov.br/niteroi-empreendedora/, ou procurar o atendimento presencial no programa, localizado no piso G3 do Niterói Shopping (Rua da Conceição, 188 – Centro). O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.
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