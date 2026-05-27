Niterói: O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, reforçou o pioneirismo do município com o Niterói Empreendedora - Evelen Gouvêa

Niterói: O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, reforçou o pioneirismo do município com o Niterói EmpreendedoraEvelen Gouvêa

Publicado 27/05/2026 08:54

Niterói - Em cerimônia realizada nesta terça-feira (26), a Prefeitura de Niterói realizou mais uma etapa de entrega dos cheques simbólicos aos empreendedores do município que se cadastraram no programa Niterói Empreendedora. Nesta etapa, serão realizados 74 pagamentos, totalizando 143 empréstimos desde o início do projeto.



O programa está destinando cerca de R$ 200 milhões a Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, startups, permissionários e microempresas da cidade. Os recursos são provenientes do Tesouro Municipal e a operacionalização do crédito é feita por meio de uma parceria inédita entre a Prefeitura, o Banco Santander e a plataforma tecnológica Open Co.



“O Niterói Empreendedora é a consolidação de uma política pública voltada para quem verdadeiramente faz a economia da nossa cidade girar na ponta: o pequeno empresário, o trabalhador autônomo e o microempreendedor. O papel do município é criar as condições necessárias para que esses negócios prosperem, gerem empregos e distribuam renda. Estamos utilizando a solidez fiscal do Tesouro Municipal para garantir um crédito acessível e humano, algo que o mercado tradicional muitas vezes nega a essas pessoas. Ver o crescimento de escritórios, consultorias e pequenos comércios que resistiram à pandemia e hoje voltam a crescer nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para o desenvolvimento sustentável de Niterói”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



A advogada Lianna Couto elogiou os esforços da Prefeitura em torno do empresariado municipal, citou o auxílio durante o período da pandemia e destacou a importância do programa atual.



“Estou aqui no município há seis anos, abri o meu escritório em janeiro de 2020, veio a pandemia e fechou tudo. Reabri em julho do mesmo ano e a Prefeitura acolheu todos os empreendedores. Hoje vejo essa oportunidade como mais uma forma de crescimento e reconhecimento pelo trabalho que venho fazendo no município”, disse Lianna Couto.



O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, reforçou o pioneirismo do município com o Niterói Empreendedora.



“É um projeto inédito. No Brasil não existe nada assim. A gestão do prefeito Rodrigo Neves tem tido um carinho muito grande com o empresariado local. Estamos com uma missão muito importante que é estar atento aos problemas de nossa cidade. Temos certeza absoluta de que hoje estamos com mais uma entrega importante para a cidade”, explicou o secretário Luiz Paulino.



O secretário municipal de Fazenda, Cesar Augusto Barbiero, agradeceu a confiança dos empresários da cidade que acreditaram no projeto.



“Vocês são a parte mais importante desse projeto. A responsabilidade é mútua. A nossa responsabilidade é financiar o empresariado de Niterói, enquanto a de vocês é, junto com a Prefeitura, trabalhar nessa política pública. É importante que esse dinheiro retorne, não apenas com ganhos financeiros, mas com ganhos sociais também.”, reforçou César Barbiero.



Renata Torres é CEO da Tantti, empresa de consultoria, análise e gestão governamental, e comentou o quanto o Niterói Empreendedora abre portas.



“O Niterói Empreendedora representa a possibilidade do meu negócio se profissionalizar na área comercial, vender mais e crescer para trazer mais resultados para a cidade. Esse equilíbrio entre ações, junto com os empresários, é algo que a gente nunca viu no Brasil e é motivo de muito orgulho participar”, afirmou Renata Torres.



Para a empreendedora Tânia Bastos, o empréstimo foi determinante para aumentar o número de funcionários e o potencial de seus negócios.



“Tenho dois empreendimentos que se complementam. A minha ideia foi me inscrever no programa e aumentar a minha empresa, trazer mais emprego para a cidade. Saí de dois empregados para quatro, ou seja, o crédito está ajudando muito”, comemorou Tânia Bastos.



Também estiveram presentes na cerimônia o secretário de Governo, Paulo Bagueira; a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma; o coordenador de operações da Open Co. Vitor Cuerva, além de vereadores.



Como participar

Para ter acesso ao crédito, a empresa precisa ter endereço em Niterói e mais de um ano de abertura. Os limites de concessão variam de acordo com o porte do negócio:



· Até R$ 21 mil para Microempreendedores Individuais (MEI) e profissionais autônomos e liberais;



· Até R$ 50 mil para startups;



· Até R$ 60 mil para permissionários de bancas de jornais da cidade;



· Até R$ 200 mil para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP);



· Até R$ 300 mil para projetos especiais.



Os interessados podem realizar a inscrição online pelo site https://sites.niteroi.rj.gov.br/niteroi-empreendedora/, ou procurar o atendimento presencial no programa, localizado no piso G3 do Niterói Shopping (Rua da Conceição, 188 – Centro). O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.