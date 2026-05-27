Niterói: Rodrigo Neves se reuniu com o novo representante do CAF, Carlos Charme Fuentes, para apresentar o atual quadro institucional do município e estreitar a parceria histórica entre as duas instituições - Evelen Gouvêa

Niterói: Rodrigo Neves se reuniu com o novo representante do CAF, Carlos Charme Fuentes, para apresentar o atual quadro institucional do município e estreitar a parceria histórica entre as duas instituiçõesEvelen Gouvêa

Publicado 27/05/2026 11:30 | Atualizado 27/05/2026 11:34

Niterói - A cidade de Niterói está ainda mais próxima do CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Nesta segunda-feira (25), o prefeito Rodrigo Neves se reuniu com o novo representante do CAF, Carlos Charme Fuentes, para apresentar o atual quadro institucional do município e estreitar a parceria histórica entre as duas instituições. Durante o encontro, o prefeito anunciou a intenção de articular, em julho, uma reunião, em Brasília, entre o CAF e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), organização da qual é vice-presidente de Relações Internacionais.

Além do evento em Brasília, que serviria para apresentar linhas de financiamento e boas práticas a prefeitos de todo o Brasil, Rodrigo Neves sugeriu ao representante do CAF outros dois eixos principais de trabalho: financiamento do Centro de Resiliência e Operações da Cidade – projeto estimado em US$ 70 milhões, alinhado ao plano estratégico de Niterói –, e o desdobramento do acordo entre Mercocidades e CAF, focando em projetos prioritários apresentados por cidades da América Latina, fortalecendo a integração regional.

“Niterói e o Mercocidades têm uma relação de cooperação com o CAF e tenho certeza que esse relacionamento vai ser ainda melhor nos próximos anos. As experiências de Niterói em áreas como resiliência climática, segurança pública, prevenção à violência e gestão fiscal, por exemplo, podem ser muito compartilhadas, porque esses são desafios das cidades da América Latina”, disse o prefeito de Niterói.

Carlos Charme Fuentes recebeu bem as sugestões

“Saímos da reunião muito animados com as perspectivas de construir uma nova etapa da parceria entre o CAF e Niterói. A cidade vem desenvolvendo projetos muito alinhados às prioridades estratégicas do banco em temas como resiliência urbana, inovação e sustentabilidade, incluindo iniciativas estruturantes atualmente em fase de diálogo técnico. Também identificamos oportunidades importantes para ampliar a aproximação do CAF com redes de cidades e lideranças municipais da região”, afirmou ele.

Rodrigo Neves relembrou ainda os desafios enfrentados para viabilizar um financiamento de US$ 100 milhões com o CAF durante sua primeira gestão à frente da Prefeitura de Niterói. Ele destacou as dificuldades impostas pela legislação brasileira de financiamento internacional, que exige a assinatura dos contratos até um mês antes do fim do mandato. Após ser reeleito em 2016, o prefeito conseguiu, em uma arrancada final, a assinatura do então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mesmo em meio a manifestações em Brasília. O recurso viabilizou obras como o Parque Orla de Piratininga, que transformou uma área degradada em referência em soluções baseadas na natureza, incluindo o maior pomar urbano do Brasil.

