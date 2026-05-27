Niterói: Rodrigo Neves se reuniu com o novo representante do CAF, Carlos Charme Fuentes, para apresentar o atual quadro institucional do município e estreitar a parceria histórica entre as duas instituiçõesEvelen Gouvêa
Niterói e Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe estreitam parceria histórica
Rodrigo Neves anuncia reunião entre representantes do banco e da Frente Nacional de Prefeitos
Niterói recebe a 40ª Exposição de Orquídeas
Evento gratuito, realizado há 27 anos na cidade, reúne espécies raras, palestras e cultivadores de todo o estado, fortalecendo turismo, sustentabilidade e convivência
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Niterói promove capacitação em primeiros socorros para reforçar atendimento
Ação do Maio Amarelo foca em emergências no trânsito e prepara operadores e agentes para agir em situações críticas até a chegada do resgate
Novo decreto reconhece culturas populares e reforça iniciativas como as do Instituto Gingas
O texto traz diretrizes voltadas à valorização de mestres e comunidades tradicionais, à preservação da memória cultural e à ampliação do acesso a políticas públicas
Prefeitura amplia apoio ao empreendedorismo local com programa Niterói Empreendedora
Desde o início do programa, 143 empreendedores já receberam os empréstimos. Iniciativa representa investimento de R$ 200 milhões
Niterói vai assumir administração da Rodoviária Roberto Silveira
Durante encontro o governador, o prefeito Rodrigo Neves e equipes técnicas avançaram na discussão de pautas estratégicas nas áreas de infraestrutura, segurança, saúde e patrimônio
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