Niterói: evento se transformou, ao longo de quase três décadas, em referência para colecionadores, produtores e admiradores da orquidofilia - Divulgação

Niterói: evento se transformou, ao longo de quase três décadas, em referência para colecionadores, produtores e admiradores da orquidofiliaDivulgação

Publicado 27/05/2026 11:32

Niterói - Com delicadeza, cores exuberantes e uma tradição que atravessa gerações, as orquídeas voltarão a ocupar um espaço especial em Niterói no último fim de semana de maio. Nos dias 30 e 31, a cidade recebe a 40ª Exposição de Orquídeas de Niterói, evento que há 27 anos integra o calendário ambiental e cultural do município e se consolidou como um ponto de encontro entre natureza, conhecimento e convivência.



A mostra acontece das 9h às 17h, na Casa da Amizade, em Charitas, com entrada gratuita, e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas.



Mais do que uma exposição, o evento se transformou, ao longo de quase três décadas, em referência para colecionadores, produtores e admiradores da orquidofilia de diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro, atraindo visitantes interessados na diversidade, beleza e preservação dessas espécies.



Promovida pela Associação Orquidófila de Niterói (ASSON), a exposição reunirá exemplares de diferentes espécies e híbridos, incluindo plantas premiadas e raras, além de palestras gratuitas voltadas ao cultivo de orquídeas. O público poderá aprender técnicas de plantio, adubação, replantio e manutenção, aproximando-se ainda mais do universo da orquidofilia e do cultivo responsável.



O apoio da Prefeitura de Niterói reforça o compromisso do município com ações que unem sustentabilidade, educação ambiental, valorização dos espaços de convivência e fortalecimento do turismo local. O incentivo à realização da exposição também contribui para manter viva uma tradição cultural da cidade, promovendo experiências gratuitas de lazer e aprendizado para moradores e visitantes.



Segundo os organizadores, a exposição é uma oportunidade de aproximar a população do universo das orquídeas, incentivando a preservação das espécies e despertando o interesse por práticas sustentáveis. Durante os dois dias, os visitantes poderão apreciar centenas de exemplares em exposição, trocar experiências com cultivadores e ainda adquirir mudas e plantas em estandes de venda.



Serviço



Casa da Amizade

Rua Murilo Portugal, 1130, Charitas

30 e 31 de maio de 2026

Das 9h às 17h

Entrada franca