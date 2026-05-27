Niterói: evento se transformou, ao longo de quase três décadas, em referência para colecionadores, produtores e admiradores da orquidofiliaDivulgação
A mostra acontece das 9h às 17h, na Casa da Amizade, em Charitas, com entrada gratuita, e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas.
Mais do que uma exposição, o evento se transformou, ao longo de quase três décadas, em referência para colecionadores, produtores e admiradores da orquidofilia de diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro, atraindo visitantes interessados na diversidade, beleza e preservação dessas espécies.
Promovida pela Associação Orquidófila de Niterói (ASSON), a exposição reunirá exemplares de diferentes espécies e híbridos, incluindo plantas premiadas e raras, além de palestras gratuitas voltadas ao cultivo de orquídeas. O público poderá aprender técnicas de plantio, adubação, replantio e manutenção, aproximando-se ainda mais do universo da orquidofilia e do cultivo responsável.
O apoio da Prefeitura de Niterói reforça o compromisso do município com ações que unem sustentabilidade, educação ambiental, valorização dos espaços de convivência e fortalecimento do turismo local. O incentivo à realização da exposição também contribui para manter viva uma tradição cultural da cidade, promovendo experiências gratuitas de lazer e aprendizado para moradores e visitantes.
Segundo os organizadores, a exposição é uma oportunidade de aproximar a população do universo das orquídeas, incentivando a preservação das espécies e despertando o interesse por práticas sustentáveis. Durante os dois dias, os visitantes poderão apreciar centenas de exemplares em exposição, trocar experiências com cultivadores e ainda adquirir mudas e plantas em estandes de venda.
Serviço
Casa da Amizade
30 e 31 de maio de 2026
Das 9h às 17h
Entrada franca
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