Niterói: decreto fortalece iniciativas que já trabalham na base da cultura popular, como a capoeira e outras expressões tradicionaisDivulgação
Novo decreto reconhece culturas populares e reforça iniciativas como as do Instituto Gingas
O texto traz diretrizes voltadas à valorização de mestres e comunidades tradicionais, à preservação da memória cultural e à ampliação do acesso a políticas públicas
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Prefeitura amplia apoio ao empreendedorismo local com programa Niterói Empreendedora
Desde o início do programa, 143 empreendedores já receberam os empréstimos. Iniciativa representa investimento de R$ 200 milhões
Niterói vai assumir administração da Rodoviária Roberto Silveira
Durante encontro o governador, o prefeito Rodrigo Neves e equipes técnicas avançaram na discussão de pautas estratégicas nas áreas de infraestrutura, segurança, saúde e patrimônio
Licitação milionária de radares do DER-RJ vira alvo do Ministério Público e do TCE-RJ
Denúncia foi feita pelo deputado Vitor Junior
Projeto de saúde niteroiense é finalista em prêmio internacional
Prática envolve 17 conselhos ativos, que vão desde Policlínicas Regionais até Unidades de Saúde da Família
Oficina de música gratuita para mulheres em Niterói
Casa da Música Oficina das Minas abre mais de 200 vagas
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