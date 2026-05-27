Niterói: capacitação mostra a importância do aprendizado para quem trabalha diretamente na rotina intensa das ruas - Lucas Benevides

Niterói: capacitação mostra a importância do aprendizado para quem trabalha diretamente na rotina intensa das ruasLucas Benevides

Publicado 27/05/2026 11:26

Niterói - A Prefeitura, por meio da NitTrans e em parceria com a Defesa Civil, realizou uma capacitação em primeiros socorros voltada para operadores e agentes de trânsito do município. A atividade integra a programação do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização pela redução de acidentes, e teve como objetivo preparar profissionais que atuam diariamente nas ruas para reconhecer situações de emergência e prestar os primeiros atendimentos até a chegada do Samu ou do Corpo de Bombeiros.

O diretor de Trânsito da NitTrans, Ruy França, destacou que o treinamento amplia a capacidade de resposta das equipes que atuam nas vias da cidade. “Essa capacitação é fundamental para que nossos operadores e agentes de trânsito estejam mais preparados para agir diante de situações de emergência no dia a dia das ruas. Muitas vezes somos os primeiros a chegar em uma ocorrência e saber identificar a situação e prestar um primeiro atendimento até a chegada do socorro pode fazer toda a diferença”, afirmou Ruy França.

A palestra foi ministrada pela socorrista, bombeira civil, técnica de enfermagem e agente de Defesa Civil Estefany do Nascimento, que apresentou orientações sobre casos de engasgo, desmaio, convulsão e parada cardiorrespiratória. Durante a atividade, os participantes também acompanharam demonstrações práticas de procedimentos básicos que podem salvar vidas nos primeiros minutos de uma ocorrência.

Operador de trânsito da NitTrans há oito anos, Denis Mendes Corrêa ressaltou a importância do aprendizado para quem trabalha diretamente na rotina intensa das ruas. “Foi uma palestra muito importante para o nosso dia a dia no trânsito. A gente trabalha numa correria constante e, sem uma orientação básica como essa, acaba ficando perdido diante de uma emergência. Esse aprendizado faz diferença e muda o nosso olhar. Agora me sinto mais preparado para agir e ajudar alguém até a chegada do socorro”, disse Denis.

Entre os principais pontos abordados na capacitação, esteve a importância de acionar imediatamente os serviços de emergência antes de qualquer procedimento, garantindo um atendimento rápido e seguro às vítimas.

Integrante da equipe de Educação para o Trânsito da NitTrans, Cristiane Pereira de Souza também destacou o impacto da capacitação na atuação cotidiana dos profissionais. “Esse aprendizado vai agregar muito ao nosso trabalho e à forma como a gente pode ajudar as pessoas. Muitas vezes vemos alguém passando mal na rua e não sabemos como agir. Com essa capacitação, passamos a ter mais conhecimento para prestar um primeiro atendimento até a chegada do socorro. Isso muda muito o nosso olhar e traz mais segurança”, explicou Cristiane.

Ao longo do Maio Amarelo, a NitTrans vem promovendo uma série de ações educativas e de conscientização em diferentes pontos da cidade, reforçando a importância da empatia, da responsabilidade e da preservação da vida no trânsito.