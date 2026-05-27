Niterói: o presidente da NitTrans, Nelson Godá, ressaltou o caráter permanente das ações de conscientização promovidas no Maio Amarelo - Lucas Benevides

Niterói: o presidente da NitTrans, Nelson Godá, ressaltou o caráter permanente das ações de conscientização promovidas no Maio AmareloLucas Benevides

Publicado 27/05/2026 19:28

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, realizou nesta terça-feira (27), no Reserva Cultural, o encerramento simbólico da campanha Maio Amarelo 2026. Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa promoveu, ao longo de todo o mês, uma série de ações educativas e preventivas voltadas para motoristas, ciclistas, motociclistas, pedestres e estudantes, reforçando a importância da empatia, do respeito às leis e da preservação da vida. Durante a campanha, mais de 3 mil pessoas foram impactadas diretamente pelas atividades desenvolvidas em diferentes pontos da cidade.

O encerramento simbólico da campanha também marcou a recepção oficial dos aprovados no primeiro concurso público da história da NitTrans. Foram convocados 50 agentes de trânsito, além de profissionais das áreas administrativa e técnica, incluindo advogado, administrador, contador, engenheiro civil, técnico contábil, técnico de segurança do trabalho, técnico em geoprocessamento e arquiteto. O secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto, destacou que a segurança viária passou a ocupar papel estratégico nas políticas públicas do município.

“Pela primeira vez, a segurança viária foi incluída de forma prioritária no Pacto Niterói Contra a Violência. Precisamos transformar a conscientização deste Maio Amarelo em uma chama permanente de preservação de vidas. Aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas aos novos servidores concursados que chegam para somar a esse time. O trabalho na NitTrans é intenso e exige dedicação. Quem atua no serviço público deve ter o compromisso permanente de cuidar da população”, afirmou Felipe Peixoto.

Entre as principais iniciativas promovidas pela NitTrans, estiveram o projeto Escola Viva, que transformou o entorno das unidades escolares em espaços de aprendizado sobre mobilidade segura; as capacitações voltadas para motoristas de ônibus; as ações educativas com minipista para crianças; atividades de conscientização para motociclistas; distribuição de antenas corta-pipas; palestras; blitzes educativas; capacitação em primeiros socorros de agentes e operadores de trânsito e mobilizações em vias de grande circulação da cidade.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, ressaltou o caráter permanente das ações de conscientização promovidas no Maio Amarelo. “O encerramento do Maio Amarelo simboliza mais do que o fim de uma campanha. Representa a consolidação de um trabalho permanente de conscientização e valorização da vida no trânsito. Ao longo do mês, reforçamos a importância da empatia, do respeito às leis e da responsabilidade coletiva para construírmos uma cidade cada vez mais segura para motoristas, ciclistas e pedestres”, destacou Nelson Godá.

Entre os números consolidados das ações, estão mais de 300 crianças alcançadas em atividades educativas, 950 antenas corta-pipas distribuídas, 1.300 panfletos entregues à população, mais de 100 quilômetros percorridos em ações de conscientização e 50 motoristas de ônibus capacitados. O tradicional Bora de Bike reuniu mais de 10 mil participantes. Apesar do encerramento simbólico realizado nesta terça-feira, a programação do Maio Amarelo em Niterói segue até o fim do mês com novas atividades de conscientização. O encerramento oficial acontecerá neste domingo (31), durante o Orla Viva na Praia de Icaraí, com ações educativas, orientações à população e atividades voltadas para a promoção de um trânsito mais seguro e humano.

A campanha Maio Amarelo integra um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito e, em Niterói, vem sendo ampliada com ações permanentes de educação, engenharia e fiscalização viária desenvolvidas pela NitTrans em diferentes regiões da cidade.



