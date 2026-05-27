Niterói: Companhia amplia ações de limpeza no Centro - Hyury Duarte

Niterói: Companhia amplia ações de limpeza no Centro Hyury Duarte

Publicado 27/05/2026 19:32

Niterói - A Prefeitura, por meio da companhia de limpeza da cidade (Clin), reforçou os serviços de higienização da Avenida Amaral Peixoto, no Centro, com a utilização de novos equipamentos de pulverização. A tecnologia passa a integrar as ações já realizadas diariamente pela Companhia, como varrição manual e lavagem das calçadas com água de reúso.

Os novos pulverizadores permitem uma higienização mais eficiente em áreas onde o jato tradicional do caminhão-pipa não consegue alcançar. Além disso, os equipamentos possibilitam a execução do serviço em locais de grande circulação sem molhar os pedestres, garantindo mais praticidade e conforto para quem passa pela região.

A Avenida Amaral Peixoto recebe diariamente serviços de conservação e limpeza, que fazem parte das ações permanentes da Clin para manter a região central da cidade mais organizada e agradável para moradores, comerciantes e trabalhadores.

De acordo com o presidente da Clin, Acílio Borges, os novos equipamentos representam mais um investimento da Companhia na modernização dos serviços urbanos. “Estamos investindo constantemente em tecnologia para aprimorar cada vez mais os serviços prestados à população. Esses novos equipamentos reforçam o trabalho já realizado pelas equipes e trazem mais eficiência, principalmente em áreas de grande circulação”, destacou o presidente.

Quem acompanha diariamente a movimentação da Avenida Amaral Peixoto já percebe os resultados do reforço das ações de limpeza. Alex Santos de Souza, que trabalha há 14 anos em uma banca de jornal no Centro de Niterói, afirma que a região ficou mais organizada.

“O serviço melhorou bastante, principalmente na questão do mau cheiro. A gente percebe a rua mais limpa e organizada no dia a dia. É um trabalho importante e que precisa continuar”, afirmou Alex Santos de Souza.

A utilização dos pulverizadores amplia a capacidade de atuação das equipes de conservação urbana e reforça o compromisso da Clin com a limpeza e a manutenção dos espaços públicos da cidade.