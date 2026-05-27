São Gonçalo: projeto foi iniciado em março com 18 empreendimentos solidários de vários segmentos - Divulgação

São Gonçalo: projeto foi iniciado em março com 18 empreendimentos solidários de vários segmentosDivulgação

Publicado 27/05/2026 20:08

São Gonçalo - A capacitação Rede Solidária, oferecida a empreendimentos coletivos de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, entrou esta semana em seu segundo módulo, com o tema Gestão Financeira e Precificação. As aulas gratuitas são oferecidas pela ONG Mulheres da Parada, em São Gonçalo, com recursos do Ministério do Trabalho e Emprego.

O projeto foi iniciado em março com 18 empreendimentos solidários de vários segmentos, e terá duração total de 16 meses, com aulas também de orientação contábil e jurídica e de marketing, entre outros temas, aos empreendedores de estética e moda afro, cultura e arte, gastronomia, artesanatos e demais outros segmentos.

Empreendedoras da economia solidária estão animadas com os conhecimentos já adquiridos. “É uma grande oportunidade de conhecer assuntos que a gente não tinha ouvido falar antes, como o Cadastro Nacional de Empreendimentos Solidários (CadSol), por exemplo. E isso já ajudou”, disse a confeitaria Pâmela Nascimento, do coletivo Artesãs do Paladar.

“Hoje mesmo, o que a professora falou sobre precificação, caramba, parece que veio um filme na minha cabeça, sabe? É um assunto que tenho muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Gostei muito. As pessoas dizem que eu não sou capaz mas aqui (Rede Solidária) vejo que eu consigo”, revelou Lenilza Leal, do coletivo Coleta de Porta em Porta.

De acordo com a diretora-presidente da ONG, Letícia da Hora, o projeto prevê ainda a realização de 12 feiras e um Festival de Economia Solidária ao longo do processo, além da criação de uma plataforma digital para divulgação dos produtos e serviços dos 18 empreendimentos coletivos. Mais de 80% deles são formados por mulheres pretas e mais de 50% de favelas e comunidades de São Gonçalo.

