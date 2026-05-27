Niterói: Na entrada principal, no antigo saguão do Cinema Icaraí, continuam os trabalhos de pesquisa e restauração das esquadrias históricas, preservando as características originais do prédio - Evelen Gouvêa

Niterói: Na entrada principal, no antigo saguão do Cinema Icaraí, continuam os trabalhos de pesquisa e restauração das esquadrias históricas, preservando as características originais do prédioEvelen Gouvêa

Publicado 27/05/2026 19:53

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves realizou, nesta quarta-feira (27), mais uma vistoria às obras do Cinema Icaraí. No prédio que está sendo restaurado, vai funcionar o futuro Cine Concerto Sérgio Mendes, um moderno espaço cultural com salão de concertos, salas de cinema, restaurante e áreas de convivência com vista para a Praia de Icaraí. Com investimento total de R$ 45,7 milhões, a previsão de conclusão das obras é para o último trimestre de 2026.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a primeira fase da obra, a frente do prédio, será concluída em junho. “Estou aqui fazendo a vistoria das obras de restauração do Cinema Icaraí. A primeira etapa será concluída no final de junho. É uma obra emocionante porque lutei muito por ela como deputado estadual, antes de ser prefeito. Fizemos abaixo-assinado com os moradores. Queriam construir um espigão e destruir esse patrimônio histórico de Niterói, uma joia do art déco da década de 40. Será um grande centro de entretenimento, de cultura e de lazer para todos os moradores, não só de Icaraí, mas de toda a cidade e visitantes”, reforçou Rodrigo Neves.

Na entrada principal, no antigo saguão, continuam os trabalhos de pesquisa e restauração das esquadrias históricas, preservando as características originais do prédio. O espaço contará com recepção e bomboniere. O grande salão de concertos, que será utilizado pela Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF), já teve a estrutura do palco concluída e poderá, eventualmente, funcionar também como sala de cinema com a instalação de uma tela retrátil inédita no país.

Nos pavimentos superiores, as antigas divisões internas já foram demolidas, com avanço nas instalações elétricas, hidráulicas e nos serviços de emboço. No terceiro andar, seguem as obras das novas salas de cinema e do espaço intermediário que abrigará um rooftop com vista privilegiada. As equipes também se preparam para iniciar as intervenções nos 4º e 5º pavimentos, destinados ao restaurante e à área técnica, com a execução da elevação das estruturas metálicas que sustentarão as novas lajes.

Na parte externa, a fachada já se encontra em fase de acabamentos, com avanço significativo na restauração. Paralelamente, ocorre a execução da elevação das estruturas metálicas para os andares superiores, marcando uma nova etapa da obra. Em relação à acessibilidade, seguem os trabalhos nas áreas destinadas às escadas rolantes e elevadores. O subsolo, que funcionará como espaço para guardar instrumentos, já teve a estrutura finalizada.

