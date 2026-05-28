Niterói: Gerson, Canhotinha de Ouro, foi homenageado em evento de clubes - Divulgação

Niterói: Gerson, Canhotinha de Ouro, foi homenageado em evento de clubesDivulgação

Publicado 28/05/2026 08:35

Niterói - A Associação de Clubes de Niterói (ACN) homenageou o ex-jogador Gerson, nesta semana, no Charitas Aero Clube. O lendário Canhotinha de Ouro da seleção campeã da Copa do Mundo de 1970 no México recebeu o título de Sócio Honorário da ACN. A homenagem, aprovada pelos 15 clubes da cidade que integram a instituição, emocionou o campeão mundial, perto do início da Copa 2026.

“Estou muito feliz. As homenagens devem ser feitas em vida mesmo. Depois, só as famílias ficam sabendo... Os clubes são muito importantes para a formação dos atletas e do esporte. Podem contar comigo sempre e me convocar, porque estou à disposição”, agradeceu Gerson, aos 85 anos e em boa forma, ao lado da filha Patrícia Nunes.



O presidente da ACN e do Central, Fernando Tinoco, destacou que a felicidade maior era a dos clubes, por poder fazer a homenagem: “Nos orgulhamos de ter esse grande atleta como amigo e inspiração para Niterói e o esporte. Essa homenagem conjunta mostra a união dos clubes, muitos deles frequentados por Gerson durante tanto tempo, como o Canto do Rio, onde começou a jogar futebol nas categorias de base, e o Aero Clube, onde virou sócio.”



À frente do Instituto Canhotinha de Ouro, que tem escolinhas de futebol para jovens de Niterói, a filha de Gerson fez questão de agradecer aos clubes. “Nosso trabalho social é um sucesso porque leva o nome do meu pai”, disse Patrícia Nunes.



Representando a Câmara de Vereadores, Beto da Pipa disse que a ACN fez uma homenagem devida há tempos pela cidade, citando a importância dos 28 anos do Projeto Gerson para os jovens carentes.

Os representantes dos clubes também registraram a trajetória vitoriosa de Gerson e a relação dele com Niterói, divulgando o município. Gerson fez questão de citar a boa gestão da presidente do Canto do Rio, Maria Cícera, e a relação de amizade que tinha com o pai do presidente do Charitas, Heltton Barata, que o levou para o clube.



Muitos aproveitaram a ocasião para pedir autógrafos ao Canhotinha, em camisas de times e cartões, como Anderson Guisã, vice-presidente da ACN e representante do Gragoatá