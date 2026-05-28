Niterói: um dos maiores bateristas do Brasil, Claudio Infante faz show de graça em IcaraíDivulgação
Data: Quinta-feira, 28 de maio de 2026
Horário: 18h
Entrada gratuita
Classificação indicativa: Livre
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Niterói: um dos maiores bateristas do Brasil, Claudio Infante faz show de graça em IcaraíDivulgação
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O músico de Niterói é um dos maiores bateristas do país. O evento tem entrada gratuita.
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