Niterói: um dos maiores bateristas do Brasil, Claudio Infante faz show de graça em Icaraí - Divulgação

Niterói: um dos maiores bateristas do Brasil, Claudio Infante faz show de graça em IcaraíDivulgação

Publicado 28/05/2026 09:00

Niterói - O projeto Jazz na Laje, do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, recebe na noite de quinta-feira, 28 de maio, o baterista Cláudio Infante. No show, Cláudio se apresenta em formato de trio, trazendo releituras dinâmicas de seu repertório, que inclui temas consagrados como standards do universo instrumental brasileiro e internacional.

Cláudio Infante iniciou seus estudos de bateria aos 7 anos de idade e, aos 10, já realizava sua primeira turnê internacional nos Estados Unidos, ao lado de nomes consagrados da MPB como Cláudio Nucci e Zé Renato. Ao longo de mais de 40 anos de carreira, construiu uma trajetória sólida como um dos bateristas mais respeitados do país, participando de gravações e turnês com grandes artistas como Rita Lee, B. B. King, Djavan, Ed Motta, Alceu Valença, Marisa Monte, João Donato, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Toninho Horta e Emílio Santiago, entre muitos outros.

Infante é o baterista por trás de sucessos marcantes da música brasileira, como "Oceano", de Djavan, "Amor e Sexo", de Rita Lee, e "Amanhã é 23", do Kid Abelha - grupo do qual fez parte entre 1985 e 1988, período em que conquistou três discos de ouro.

Em sua carreira solo, lançou os álbuns Infante (1997), Tempo (2006) e o mais recente Play Along Multimídia, reafirmando sua versatilidade e domínio técnico.

Além dos palcos, Cláudio Infante também ministra workshops e realiza shows instrumentais por todo o Brasil e no exterior. É patrocinado por marcas de destaque mundial no segmento de bateria e percussão, como Pearl e Zildjian. Reconhecido por sua importância na construção da MPB, é citado diversas vezes na biografia de Lobão e foi definido por Rita Lee como "o maior baterista do Brasil" em seu DVD ao vivo da MTV.

Serviço

Cláudio Infante no "Jazz na Laje"

Data: Quinta-feira, 28 de maio de 2026

Horário: 18h

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

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