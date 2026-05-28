Niterói: programação começa às 9h com recepção dos participantes, seguida de café da manhã e bate-papo com atletas do circuito mundial - Divulgação

Niterói: programação começa às 9h com recepção dos participantes, seguida de café da manhã e bate-papo com atletas do circuito mundialDivulgação

Publicado 28/05/2026 10:51

Niterói - O Itacoatiara Pro 2026 ganha um capítulo especial nesta sexta-feira (29), na Praia de Itacoatiara, quando, a partir das 9h, acontecerá o “Primeira Onda”. O projeto socioambiental promove uma grande ação de inclusão social e iniciação ao mar, reunindo alunos da rede municipal de ensino, mulheres, idosos e pessoas com deficiência, em parceira com o Projeto Keiki, para vivenciarem a experiência de surfar pela primeira vez ao lado de atletas profissionais e campeões mundiais, nacionais e internacionais.

Estarão lá Dudu Pedra, Armide Soliveres, Uri Valadão, Pierre Louis Costes, Kalani Latanzi, Tristan Roberts e outros. Penta campeã mundial Neymara Carvalho e a filha Luna Hardman, atual campeã mundial Pro Jr, que participarão do Campeonato Brasileiro, também farão parte da ação do projeto primeira onda, na sexta. Outra presença confirmada é da atleta Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, que junto com a filha Luna Hardman, atual campeã mundial Pro Jr., participará do projeto Primeira Onda.



Criado em 2015 por Giuliano Lara, idealizador do Itacoatiara Pro 2026, o projeto nasceu com o objetivo de aproximar crianças das escolas municipais do oceano e ampliar o acesso ao esporte. Desde então, a iniciativa cresceu e passou a integrar regularmente as edições do evento, além de ações promovidas ao longo do ano em escolas, eventos esportivos e atividades voltadas para diferentes públicos. “O objetivo do Primeira Onda é possibilitar que as pessoas que tem vontade de surfar tenham essa experiência e aprendam diretamente com quem sabe: os campeões mundiais. O retorno - tanto para os atletas quanto para os alunos é fantástico", explica Giuliano.

O Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves enfatiza a vocação natural da cidade para os esportes ao ar livre, com paisagens exuberantes, praias reconhecidas internacionalmente e uma relação histórica com o surfe. E vai além. “Existe um investimento permanente da Prefeitura no esporte como ferramenta de transformação social, inclusão e qualidade de vida. O Itacoatiara Pro representa muito bem essa união entre natureza, esporte, turismo e desenvolvimento econômico. E o Primeira Onda reforça esse compromisso ao aproximar crianças e jovens do esporte, criando oportunidades e inspirando novos talentos por meio de boas parcerias e projetos que transformam vidas", destaca Rodrigo Neves.

O Secretário Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Luiz Carlos Gallo, é um entusiasta do evento. “O Primeira Onda" é um projeto social e educacional que faz parte desse Festival e reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói com a inclusão, a cidadania e a formação de novos talentos no esporte. Mais do que competições, o município promove experiências transformadoras. E, no Itacoatiara Pro, que já se consolidou como um dos maiores eventos de esportes ao ar livre do Brasil, levando o nome de Niterói para o cenário nacional e internacional, não poderia ser diferente", afirma.

A programação começa às 9h com recepção dos participantes, seguida de café da manhã e bate-papo com atletas do circuito mundial. Na sequência, os participantes terão uma aula introdutória na areia, aprendendo movimentos básicos e noções de segurança antes de entrarem no mar para surfar a primeira onda. A atividade será encerrada ao meio-dia.



O final de semana no Itacoatiara Pro 2026 promete ser animado, com a final do Mundial de Bodyboard que integra o Circuito Internacional da IBC (International Bodyboarding Corporation). No domingo, dia 31 de maio, acontece o passeio ciclístico aberto ao público. A concentração acontece às 7h no Skate Park de São Francisco, com largada às 8h, reunindo entre 1.000 e 5.000 participantes. O percurso passa por São Francisco, Charitas, túnel Charitas-Cafubá e Parque Orla de Piratininga, com chegada na Praia de Piratininga, incentivando a mobilidade urbana e a ocupação consciente dos espaços públicos.



A partir de 1 de junho, o evento abre espaço para o Campeonato Brasileiro de Bodyboard, mantendo a praia de Itacoatiara como centro das atenções do esporte. Além das disputas de alto rendimento, o Itacoatiara Pro se consolidou também pelo compromisso com inclusão social, educação ambiental e ocupação consciente dos espaços públicos. O evento reúne competições de bodyboard, surf, bodysurf e skate, além de atividades paralelas gratuitas voltadas para a comunidade. O Itacoatiara Pro 2026 acontece até o dia 7 de junho, com entrada gratuita.



SERVIÇO



Primeira Onda – Itacoatiara Pro 2026

Data: sexta-feira, 29 de maio

Horário: a partir das 9h

Local: Praia de Itacoatiara

Evento gratuito



Itacoatiara Pro 2026

Data: 22 de maio a 7 de junho

Instagram: @itacoatiarapro



Principais competições:

• Mundial de Bodyboard: 22 a 31/05

• Brasileiro de Bodyboard: 01 a 03/06

• Surf e Bodysurf: 04 a 07/06

• Skate (Street): 05 a 07/06

• Passeio ciclístico: 31/05



Locais:

• Praia de Itacoatiara

• Skate Park de São Francisco



Evento gratuito

Instagram: @itacoatiarapro