Niterói: programação contará com serviços gratuitos voltados ao cuidado e à valorização das mães atípicasDivulgação
O evento busca promover um espaço acessível, acolhedor e simbólico, proporcionando momentos de lazer, convivência e troca de experiências significativas. Realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Acessibilidade, a iniciativa integra o Programa Niterói Inclusivo.
“Mais do que um momento de lazer e acolhimento, o “Cuidando de Quem Cuida” representa o reconhecimento da força e da dedicação das mães atípicas e das pessoas com deficiência, que enfrentam diariamente inúmeros desafios com amor, coragem e superação. Nosso objetivo é proporcionar um espaço acessível, afetivo e inclusivo, onde todos pudessem se sentir cuidados, valorizados e apoiados. Cuidar de quem cuida também é promover inclusão, respeito e cidadania para toda a sociedade”, destacou a coordenadora de acessibilidade, Camila Rodrigues.
A programação contará com serviços gratuitos voltados ao cuidado e à valorização das mães atípicas, incluindo corte de cabelo, escova, prancha, tranças afro, esmaltação, massagem e orientação jurídica. O evento também vai oferecer um almoço especial e um espaço kids com atividades recreativas e peça teatral, garantindo acolhimento, lazer e bem-estar para toda a família.
Para participar, basta realizar a inscrição por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyGBDwvHnQFZVFbhdJmImu2NrqPKbFTbuTppCtJcXV24gAKA/viewform?usp=publish-editor, ou pessoalmente no evento.
Serviço:
Data: 30 de maio (sábado)
Hora: 10h às 14h
Local: Cúpula do Caminho Niemeyer
Inscrição pelo Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyGBDwvHnQFZVFbhdJmImu2NrqPKbFTbuTppCtJcXV24gAKA/viewform?usp=publish-editor
Evento gratuito
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