Niterói: palestra foi ministrada pelo coordenador da Gerência de Inovação e Gestão de Sustentabilidade da Clin, Eduardo Xavier, que destacou a importância da ação para a cidadeDivulgação
Clin amplia projeto de coleta seletiva em Niterói
Parceria entre a companhia de limpeza e o Mercado Municipal instala estrutura para reciclagem, promove educação ambiental e fortalece a destinação correta de resíduos
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Centro Social Urbano na Ilha da Conceição recebe inscrições gratuitas para curso de informática da Casa Smart
Voltada para jovens e adultos a partir de 16 anos, a formação oferece uma oportunidade de qualificação profissional
Primeira Onda leva inclusão e esporte ao mar durante o Itacoatiara Pro 2026
Projeto criado em 2015 promove experiências gratuitas de surfe para alunos da rede municipal, idosos, e PcDs nesta sexta-feira
Estudo realizado no Huap-UFF destaca a importância do biomarcador GDF-15
Pesquisador coordena ambulatório de insuficiência cardíaca há 27 anos e alia pesquisa à assistência para benefício da população
Neltur define, por sorteio, ordem do desfile do Carnaval Niterói 2027
Evento foi no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Caminho Niemeyer, com as presenças do Presidente da Comissão do Carnaval, Paulo Bagueira; e do Presidente da Neltur, André Bento
Cláudio Infante é atração do Jazz na Laje, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno
O músico de Niterói é um dos maiores bateristas do país. O evento tem entrada gratuita.
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