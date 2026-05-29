Niterói: palestra foi ministrada pelo coordenador da Gerência de Inovação e Gestão de Sustentabilidade da Clin, Eduardo Xavier, que destacou a importância da ação para a cidade - Divulgação

Niterói: palestra foi ministrada pelo coordenador da Gerência de Inovação e Gestão de Sustentabilidade da Clin, Eduardo Xavier, que destacou a importância da ação para a cidadeDivulgação

Publicado 29/05/2026 04:56

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e o Mercado Municipal firmaram uma parceria para ampliar o projeto de coleta seletiva na cidade. Como parte da iniciativa, a Clin instalou um contêiner de mil litros e duas bags para o armazenamento de materiais recicláveis produzidos no local.

Os equipamentos serão utilizados apenas pelos funcionários responsáveis pelos serviços gerais do Mercado Municipal, que farão o recolhimento, a separação e a destinação correta dos resíduos gerados pelos lojistas e demais atividades do espaço.

Além da implantação da estrutura, a Clin promoveu uma palestra sobre gestão de resíduos e reciclagem para os colaboradores do Mercado. A atividade abordou a importância da separação adequada dos materiais recicláveis e orientou os participantes sobre o funcionamento do novo sistema, unindo conscientização ambiental e aplicação prática no dia a dia.

A palestra foi ministrada pelo coordenador da Gerência de Inovação e Gestão de Sustentabilidade da Clin, Eduardo Xavier, que destacou a importância da ação para a cidade.

“A iniciativa busca fortalecer a coleta seletiva e garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos produzidos no local. A parceria entre o poder público e o Mercado Municipal reforça a importância da educação ambiental aliada a uma infraestrutura adequada, capaz de transformar hábitos, incentivar práticas sustentáveis e contribuir efetivamente para a construção de uma cidade mais limpa e sustentável”, afirmou Eduardo Xavier.

Atualmente, o Mercado Municipal conta com 70 lojas em funcionamento e produz cerca de 11,5 mil litros de resíduos por mês, recolhidos diariamente por duas equipes compostas por oito funcionários. Segundo o diretor operacional do espaço, Nilton Silva, a parceria com a Clin será fundamental para organizar o descarte correto de materiais recicláveis, como papelão e garrafas PET.

“A reciclagem será fundamental para organizar a retirada dos resíduos. Nossos funcionários da limpeza terão mais facilidade no trabalho e, ao mesmo tempo, vamos contribuir com o meio ambiente”, destacou Nilton Silva.

A encarregada de serviços gerais Maria Telma de Oliveira Prado, de 53 anos, comemorou a parceria e afirmou que a iniciativa vai facilitar a rotina das equipes responsáveis pela limpeza do Mercado.

“Iremos pedir a colaboração dos comerciantes e teremos mais facilidade para encontrar os materiais já separados. Vai ajudar muito no nosso dia a dia”, disse.

A ação reforça o compromisso da Clin com a sustentabilidade e com a ampliação de políticas públicas voltadas à preservação ambiental em Niterói.

