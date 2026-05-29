Niterói: concurso é realizado em parceria entre a Fundação de Arte de Niterói (FAN), a Neltur, e a Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão - Lucas Benevides

Niterói: concurso é realizado em parceria entre a Fundação de Arte de Niterói (FAN), a Neltur, e a Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o CidadãoLucas Benevides

Publicado 29/05/2026 05:22

Niterói – A Prefeitura lançou o concurso “Minha Rua é Hexa”, iniciativa que vai premiar as decorações mais criativas de ruas e condomínios da cidade. A proposta é mobilizar moradores, resgatando a tradição brasileira de enfeitar ruas durante o maior evento do futebol mundial.

“Queremos ver Niterói vivendo novamente essa tradição tão presente na memória dos brasileiros, com ruas e condomínios enfeitados e famílias reunidas. O concurso estimula a participação dos moradores e ajuda a espalhar esse sentimento de confraternização por diferentes regiões da cidade durante a Copa do Mundo”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de junho pelo https://sites.niteroi.rj.gov.br/minharuaehexa . Para participar, é necessário cadastrar a rua ou condomínio e investir na criatividade com bandeirinhas, pinturas, iluminação, faixas e decoração temática.

No ato da inscrição, o representante oficial deverá preencher os campos obrigatórios e anexar entre cinco e dez fotografias em alta resolução da rua ou condomínio, além de uma descrição ou imagens do projeto de ornamentação, detalhando os materiais que serão utilizados, a extensão da área decorada e a proposta visual.

As propostas serão avaliadas inicialmente por uma comissão técnica, que selecionará as oito melhores decorações. Os projetos serão analisados com base em critérios como originalidade e criatividade, inovação, sustentabilidade, harmonia e impacto visual, engajamento da comunidade e mobilização social.

“Mais do que decoração, a pintura de rua representa a criatividade do povo brasileiro. Em tempos de Copa, ela reafirma nossa capacidade de ocupar os espaços públicos com arte, cor e união, especialmente para as novas gerações que precisam conhecer e preservar essa tradição”, afirmou a presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa.

O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 08 de junho. Na etapa seguinte, os finalistas participarão de votação popular nos canais digitais da Prefeitura, entre os dias 08 e 12 de junho. O resultado final do concurso será divulgado no dia 13 de junho.

O presidente da Neltur, André Bento, afirma que Niterói tem uma vocação muito forte para ocupar os espaços públicos com cultura, convivência e alegria.

“Este concurso resgata uma tradição genuinamente brasileira e ajuda a transformar a cidade em um grande cenário de celebração da Copa do Mundo. Mais do que uma competição, o “Minha Rua é Hexa” é uma iniciativa de pertencimento e participação popular. Queremos ver os bairros mobilizados, as famílias envolvidas e a cidade vivendo o clima da Copa de forma criativa, acolhedora e comunitária”, analisou André Bento.

Premiação - Os três primeiros colocados receberão como prêmio a realização de uma Fan Fest Oficial em suas localidades, com estrutura totalmente custeada pela Prefeitura. A programação contará com telão de LED para transmissão dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2026, sistema de sonorização, atividades recreativas voltadas ao público infantil, além de apoio logístico, limpeza urbana e segurança municipal.

A rua ou condomínio vencedor receberá a Fan Fest no dia 19 de julho, data da final da Copa. Já o segundo e o terceiro colocados terão os eventos realizados no dia 24 de junho, durante o último jogo do Brasil na fase de grupos da competição.

As comunidades vencedoras também receberão ingressos oficiais para o evento “Niterói – Energia para Torcer”, sendo 12 ingressos para o primeiro lugar, oito para o segundo e quatro para o terceiro colocado.

O concurso é realizado em parceria entre a Fundação de Arte de Niterói (FAN), a Neltur, e a Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão.

Participação popular - O concurso “Minha Rua é Hexa” também integra a política da Prefeitura de Niterói de ampliação da participação cidadã por meio da transformação digital e de canais de relacionamento com a população. A escolha das decorações vencedoras será feita por votação popular em plataformas digitais oficiais do município.

“Essa é uma iniciativa singela, mas muito simbólica, que busca resgatar uma tradição que sempre fez parte da memória afetiva dos brasileiros e também de Niterói: as ruas enfeitadas durante a Copa do Mundo. A ideia é incentivar moradores, famílias, condomínios e vizinhos a se reunirem novamente em torno desse espírito coletivo, celebrando o futebol, a convivência e o sentimento de pertencimento. O concurso é um convite para que a cidade volte a ocupar seus espaços com criatividade, integração e alegria. Também é uma forma de recuperar o significado de união das cores da nossa bandeira, valorizando aquilo que nos conecta como comunidade e como país. Afinal, as cores do Brasil pertencem a todos os brasileiros”, afirmou o coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão, Fernando Stern.

A Prefeitura de Niterói mantém uma estratégia de digitalização de serviços e participação cidadã, por meio da Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão. A iniciativa tem como foco aproximar a população da gestão pública e reúne ferramentas como o Colab e o Portal Niterói 360º. Atualmente, está em andamento uma consulta pública sobre o projeto de revitalização da Praça Leoni Ramos, na Cantareira. As sugestões podem ser enviadas até o dia 31 de maio.

A Prefeitura também incentiva moradores e participantes a compartilharem nas redes sociais fotos e vídeos das ruas e condomínios decorados para a Copa do Mundo, marcando o perfil oficial @niteroipref.