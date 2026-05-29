Niterói: Sala Nelson Pereira dos Santos recebe ilusionista Lucas Toledo - Divulgação

Niterói: Sala Nelson Pereira dos Santos recebe ilusionista Lucas ToledoDivulgação

Publicado 29/05/2026 17:19

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no fim de semana, de 30 e 31 de maio, sempre às 19h, o ator Lucas Toledo, com "Não Pisque", um espetáculo que mistura ilusionismo e teatro para explorar a crescente falta de atenção na sociedade, alimentada pela avalanche de informações nas redes sociais.



Por meio de números inexplicáveis de ilusionismo, feitos com a participação ativa da plateia, o espetáculo leva o público a uma jornada de reflexão, onde o ilusionismo se torna uma metáfora para as distrações da vida moderna: coisas que parecem importantes à primeira vista, no fundo, são apenas ilusões que nos afastam do que realmente importa. Em um mundo onde todos estão constantemente olhando para suas telas, esquecemos de olhar nos olhos uns dos outros.



Lucas Toledo, ator e ilusionista com mais de 18 anos de experiência, já se apresentou em todo o Brasil nos melhores teatros e casas de espetáculos, além de diversos programas de TV como: Domingão com Huck, Faustão na Band, Programa do Ratinho e Caldeirão com Mion. Lucas possui diversos espetáculos no currículo, além de atuações em filmes para as plataformas de streaming Disney Plus e Netflix.



Serviço



Não Pisque, com Lucas Toledo

Data: 30 e 31 de maio de 2026

Horários: Sábado e domingo, 19h

Duração: 80min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 60,00 solidário (doação de 1kg de alimento não perecível)

Vendas na Bilheteria da Sala ou no Site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói